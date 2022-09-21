С субботы Таллиннский ботанический сад будет знакомить с интересными дарами природы

По словам куратора выставки и методика Таллиннского ботанического сада Кристы Каур, цель разноплановой выставки главным образом заключается в том, чтобы вдохновить посетителей обогащать рацион новыми интересными дарами осени. «Часто люди не дают шанса малоизвестным плодам, семенам, листьям и стеблям просто потому, что не знают, что о них думать. Несомненно, места на столе заслуживают и всевозможные бобовые культуры, такие как маш, нут и пажитник», – рассказала Каур.

Помимо аппетитных корнеплодов, бобовых и пряных трав посетителей также познакомят с азиатскими зелеными листовыми овощами, ведь бок-чой, татцой и мицуна однозначно заслуживают того, чтобы люди больше экспериментировали с ними на кухне. Якон, мескитовое дерево и архат, в свою очередь, дарят превосходные возможности для замены рафинированного тростникового сахара. Посетить выставку стоит и тем, кто любит острые блюда, ведь на ней можно будет ознакомиться с экспозицией интересных «перцев». Всего на выставке можно будет увидеть около 35 сортов тыкв.

По субботам можно будет принять участие в знакомящих со съедобными растениями экскурсиях, которые пройдут на эстонском и русском языке. Попасть на экскурсию можно на основании входного билета. Начинаются экскурсии из Пальмового дома.

В воскресенье, 2 октября, в 13:00 занимающаяся выращиванием винограда Неле Яаго начнет мастер-класс по использованию даров винограда. В числе прочего участники научатся готовить долму и использовать на кухне ягоды, лозу, семена и соцветия винограда. Стоимость участия в мастер-классе – 15 евро. Цена включает входной билет в ботанический сад. Регистрация по адресу https://taotlen.tallinn.ee/teenus/tootuba