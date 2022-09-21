Академическая гребля: эстонская мужская четверка парная пробилась в полуфинал чемпионата мира

Накануне эстонская команда (Михаил Куштейн, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Йоханн Поолак) не смогла выйти в полуфинал по итогам предварительных заездов, но во вторник проявила себя в утешительном раунде, заняв первое место после преодоления дистанции в 2000 метров за 5 минут 46,01 секунды, оставив позади себя гребцов Китая, Норвегии, Новой Зеландии и США.

Еще две путевки в полуфинал достались командам Китая и Норвегии, а из первого утешительного заезда в следующую стадию соревнований вышли четверки Франции, Швейцарии и Литвы. В полуфиналах, которые пройдут в четверг, выступят 12 лучших четверок.