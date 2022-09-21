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Академическая гребля: эстонская мужская четверка парная пробилась в полуфинал чемпионата мира

rus.postimees.ee
Академическая гребля: эстонская мужская четверка парная пробилась в полуфинал чемпионата мира
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Eesti sõudenelik Johann Poolak (vasakult) Tõnu Endrekson, Allar Raja ja Mikhail Kushteyn Racices toimuval MMil.
Eesti sõudenelik Johann Poolak (vasakult) Tõnu Endrekson, Allar Raja ja Mikhail Kushteyn Racices toimuval MMil. Фото: Detlev Seyb

На проходящем в Чехии чемпионате мира по академической гребле во вторник в полуфинал пробилась эстонская мужская четвёрка парная, передает rus.err

Накануне эстонская команда (Михаил Куштейн, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Йоханн Поолак) не смогла выйти в полуфинал по итогам предварительных заездов, но во вторник проявила себя в утешительном раунде, заняв первое место после преодоления дистанции в 2000 метров за 5 минут 46,01 секунды, оставив позади себя гребцов Китая, Норвегии, Новой Зеландии и США.

Еще две путевки в полуфинал достались командам Китая и Норвегии, а из первого утешительного заезда в следующую стадию соревнований вышли четверки Франции, Швейцарии и Литвы. В полуфиналах, которые пройдут в четверг, выступят 12 лучших четверок.

По итогам состоявшихся в понедельник предварительных заездов в полуфинал попали Италия, Нидерланды, Германия, Румыния, Польша и Украины.

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