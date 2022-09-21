Президент Эстонии прокомментировал объявление Российской Федерацией частичной мобилизации. Публикуем комментарий Алара Кариса в полном объеме в переводе на русский язык.
Алар Карис: начав войну в Украине, Путин потерпел поражение
Решение Путина объявить частичную мобилизацию означает однозначное признание: начав войну в Украине, он потерпел поражение.
Кроме того, призыв 300 000 резервистов означает, что потери российских военных в Украине до сих пор были очень тяжелыми.
Мобилизация также показывает, что для продолжения политики войны против соседей российское руководство не заботится о жизнях своих граждан, отправляя на поле боя все новые и новые подразделения, чтобы они гибли, принося горе в тысячи домов.
Мобилизация также показывает, что Путин не хочет заканчивать войну, а хочет продолжать ее любой ценой.
Вот почему подавленное гражданское общество в России заменило слово «мобилизация» словом «могилизация».
Десятки тысяч могил навсегда будут лежать на тех, кто приказал начать войну и поддерживал ее.
Демократическую Европу, демократический мир нельзя ввести в заблуждение фальшивыми референдумами на оккупированных украинских территориях или запугать частичной мобилизацией в России. Мы поддерживаем Украину, и наша цель – сделать цену агрессии достаточно высокой, чтобы агрессор прекратил войну.
В настоящее время Эстонии решение о мобилизации напрямую не угрожает. Однако всему миру угрожает такая Россия, которая даже в XXI веке пытается насилием и агрессией диктовать своим соседям внешне- и внутриполитический выбор и войной посягает на их территориальную целостность.