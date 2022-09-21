Алар Карис: начав войну в Украине, Путин потерпел поражение

Решение Путина объявить частичную мобилизацию означает однозначное признание: начав войну в Украине, он потерпел поражение.

Кроме того, призыв 300 000 резервистов означает, что потери российских военных в Украине до сих пор были очень тяжелыми.

Мобилизация также показывает, что для продолжения политики войны против соседей российское руководство не заботится о жизнях своих граждан, отправляя на поле боя все новые и новые подразделения, чтобы они гибли, принося горе в тысячи домов.

Мобилизация также показывает, что Путин не хочет заканчивать войну, а хочет продолжать ее любой ценой.

Вот почему подавленное гражданское общество в России заменило слово «мобилизация» словом «могилизация».

Десятки тысяч могил навсегда будут лежать на тех, кто приказал начать войну и поддерживал ее.

Демократическую Европу, демократический мир нельзя ввести в заблуждение фальшивыми референдумами на оккупированных украинских территориях или запугать частичной мобилизацией в России. Мы поддерживаем Украину, и наша цель – сделать цену агрессии достаточно высокой, чтобы агрессор прекратил войну.