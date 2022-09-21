Петерсон: с 1 июля следующего года средняя пенсия будет покрывать место в доме престарелых

«Реформа домов престарелых – самая масштабная, самая ожидаемая и самая необходимая реформа в социальной сфере за последние десятилетия», – заявил министр здоровья и труда Пеэп Петерсон. В следующем году государство инвестирует 40 миллионов евро в попечительские учреждения и услуги поддержки пенсионеров на дому. Ежегодно в эту сферу будет инвестировано 57 млн евро.

Петерсон пояснил, что при таких инвестициях каждая семья, в которой есть нуждающийся в попечении человек, экономит в среднем 6000 евро в год. Это означает, что уверенность людей в заботе об их близких растет и семье больше не нужно тратить на это огромные суммы. «По инициативе социал-демократов правительство решает многолетнюю проблему. Теперь наконец-то можно получить место в доме престарелых за среднюю пенсию», – сказал Петерсон.

Реформа также снижает нагрузку на персонал домов престарелых, что означает больше личного внимания и заботы о каждом, кто находится на попечении. Чтобы справиться с инфляцией, заработная плата работников домов престарелых значительно увеличится, подтвердил Петерсон.

Министр здоровья и труда отметил, что реформа также поддерживает развитие услуг по уходу на дому в местных самоуправлениях. «Мы оказываем финансовую поддержку местным органам власти для расширения услуг ухода на дому. Людям нужна поддержка, чтобы жить достойно и независимо в собственном доме как можно дольше. Пожилым людям надо предоставить ​​возможность достойно стареть, не являясь обузой для их близких», – добавил он.