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По всей Эстонии пройдет масштабный полицейский рейд

rus.postimees.ee
По всей Эстонии пройдет масштабный полицейский рейд
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Таммсааре-теэ. Фото иллюстративное
Таммсааре-теэ. Фото иллюстративное Фото: Sander Ilvest

В четверг, 22 сентября, пройдет рейд, в рамках которого полицейские будут измерять скорость и «успокаивать» дорожное движение по всей Эстонии.

На странице дорожной толоки в начале сентября люди оставили сообщения о более чем 3600 местах, где водители превышают допустимую скорость. «С каждым годом количество сообщений, поступающих в рамках дорожной толоки, все больше, это показывает, что люди серьезно беспокоятся о происходящем в окрестностях их места жительства», – сказала подполковник полиции Сирле Лойго.

Половина сообщений касалась Харьюмаа и Таллинна, немногим более полутысячи были с пометкой Тартумаа, примерно 280 сообщений затрагивало Пярнумаа и 170 сообщений – Ляэне-Вирумаа. Меньше всего подобных наблюдений поступило насчет Хийумаа – всего три.

Значительная часть сообщений касалась городского пространства, где максимальная разрешенная скорость составляет 30 или 50 км/ч. Больше всего сообщали о лихачах на крупных магистралях в Таллинне – на Пярнуском шоссе, на Палдиском шоссе и на улице Таммсааре.

Полиция приглашает всех заинтересованных следить завтра в реальном времени за сайтом www.liiklustalgud.ee, где будет отображаться текущая информация о проверенных местах. «Благодарим всех, кто нашел время и сообщил нам о проблемных местах. Это существенно поможет спланировать надзор за дорожным движением и после толоки. Надеемся, что водители будут придерживаться разрешенной скорости не только завтра, но и во все последующие дни», – добавила полицейский.

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