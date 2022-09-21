В четверг, 22 сентября, пройдет рейд, в рамках которого полицейские будут измерять скорость и «успокаивать» дорожное движение по всей Эстонии.
Сегодня по всей Эстонии пройдет масштабный полицейский рейд
На странице дорожной толоки в начале сентября люди оставили сообщения о более чем 3600 местах, где водители превышают допустимую скорость. «С каждым годом количество сообщений, поступающих в рамках дорожной толоки, все больше, это показывает, что люди серьезно беспокоятся о происходящем в окрестностях их места жительства», – сказала подполковник полиции Сирле Лойго.
Половина сообщений касалась Харьюмаа и Таллинна, немногим более полутысячи были с пометкой Тартумаа, примерно 280 сообщений затрагивало Пярнумаа и 170 сообщений – Ляэне-Вирумаа. Меньше всего подобных наблюдений поступило насчет Хийумаа – всего три.
Значительная часть сообщений касалась городского пространства, где максимальная разрешенная скорость составляет 30 или 50 км/ч. Больше всего сообщали о лихачах на крупных магистралях в Таллинне – на Пярнуском шоссе, на Палдиском шоссе и на улице Таммсааре.
Полиция приглашает всех заинтересованных следить завтра в реальном времени за сайтом www.liiklustalgud.ee, где будет отображаться текущая информация о проверенных местах. «Благодарим всех, кто нашел время и сообщил нам о проблемных местах. Это существенно поможет спланировать надзор за дорожным движением и после толоки. Надеемся, что водители будут придерживаться разрешенной скорости не только завтра, но и во все последующие дни», – добавила полицейский.