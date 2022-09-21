Таллинн рассматривает создание до трех новых трамвайных линий

«При планировании новых трамвайных линий мы исходим прежде всего из предполагаемого числа пассажиров, влияния на окружающую среду, аргументов экономического характера и целостного планирования сети дорог и сети общественного транспорта. Основываясь на расчетах транспортной сферы и соображениях, касающихся городского пространства, на данный момент горуправа наиболее серьезно рассматривает строительство трамвайных путей в Ярве, Пельгуранна и на Лийвалайа. Каждый из проектов приведет к изменениям в организации общественного транспорта, и конкретнее, в движении автобусов, чтобы увеличить число пассажиров трамваев», – сказал Кийк.

Таллинн заказал исследование, касающееся пространства вдоль трамвайных путей, которое рассматривает пять возможных трасс (Пельгуранна, Нарвское шоссе, Ярве, Лийвалайа и Каларанна), результаты будут представлены заказчику к концу октября. Таллиннский департамент транспорта составит анализ окупаемости потенциальных трамвайных линий и оценит их влияние на дорожное движение.