Курирующий в Таллинне сферу транспорта вице-мэр Танель Кийк представил сегодня на семинаре, организованном Таллиннским горсобранием, возможности строительства трамвайных путей в Ярве, Пельгуранна и на Лийвалайа, а также первые соображения относительно выбора альтернатив.
Таллинн рассматривает создание до трех новых трамвайных линий
«При планировании новых трамвайных линий мы исходим прежде всего из предполагаемого числа пассажиров, влияния на окружающую среду, аргументов экономического характера и целостного планирования сети дорог и сети общественного транспорта. Основываясь на расчетах транспортной сферы и соображениях, касающихся городского пространства, на данный момент горуправа наиболее серьезно рассматривает строительство трамвайных путей в Ярве, Пельгуранна и на Лийвалайа. Каждый из проектов приведет к изменениям в организации общественного транспорта, и конкретнее, в движении автобусов, чтобы увеличить число пассажиров трамваев», – сказал Кийк.
Таллинн заказал исследование, касающееся пространства вдоль трамвайных путей, которое рассматривает пять возможных трасс (Пельгуранна, Нарвское шоссе, Ярве, Лийвалайа и Каларанна), результаты будут представлены заказчику к концу октября. Таллиннский департамент транспорта составит анализ окупаемости потенциальных трамвайных линий и оценит их влияние на дорожное движение.
«Помимо строительства трамвайных путей и модернизации окружающего городского пространства следует учитывать необходимость приобретения новых трамваев и возможность строительства нового трамвайного депо. В зависимости от количества новых трамвайных линий суммарная потребность в инвестициях в следующие десять лет может достигнуть нескольких сотен миллионов евро. Следующие шаги горуправы будут определены после завершения исследования пространства вдоль трамвайных путей, а также после проведения анализа влияния и окупаемости», – пояснил вице-мэр Танель Кийк.