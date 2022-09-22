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ВИДЕО ⟩ Алкоголик донимает жильцов дома, а полиция считает их сумасшедшими

Kuuuurija
Алкоголик донимает жильцов дома, а полиция считает их сумасшедшими
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KUUUURIJA_H14_EP3_P_INURME_KODUS_DA_JA_KOSERISTI_LASKETIIR_190922_EETERV2_vene.k_ETQviZkV.mxf Фото: Pilt videost

В сегодняшней передаче мы отправимся в Центральную Эстонию, где жители одного из многоквартирных домов на протяжении долгого времени борются с сельскими выпивохами, а сейчас обстановка накалилась до предела.

В небольшом местечке Пяйнурме в Ярвамаа в многоквартирном доме уже давно идет война: добропорядочные жильцы борются с пьяницами, которые перевернули там жизнь с ног на голову.

Бывший председатель квартирного товарищества Урмас весь прошлый год воевал с пьяным и озлобленным жильцом дома и постоянно вызывал полицию. Однако ситуация не улучшилась ни на гран, и безумие в Пяйнурме продолжается.

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