В сегодняшней передаче мы отправимся в Центральную Эстонию, где жители одного из многоквартирных домов на протяжении долгого времени борются с сельскими выпивохами, а сейчас обстановка накалилась до предела.
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ВИДЕО ⟩ Алкоголик донимает жильцов дома, а полиция считает их сумасшедшими
Алкоголик донимает жильцов дома, а полиция считает их сумасшедшими
В небольшом местечке Пяйнурме в Ярвамаа в многоквартирном доме уже давно идет война: добропорядочные жильцы борются с пьяницами, которые перевернули там жизнь с ног на голову.