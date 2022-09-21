Берлин считает мобилизацию в РФ признаком провала в Украине

«Новая эскалация Путина не располагает нас к тому, чтобы увидеть возможность скорых переговоров о мире», – добавила она. В вопросах поставок вооружений Украине Маст призвала по-прежнему придерживаться договоренностей с союзниками и не принимать решений в одиночку.

В Бундестаге заявляют об отчаянии Путина

Представитель еще одной из правящих партий – Свободной демократической партии (СвДП) – видит в решении Путина жест отчаяния. Оно свидетельствует о значительных военных потерях России, уверен представитель фракции СвДП Ульрих Лехте. «Медленно, но верно отчаяние берет верх над Владимиром Путиным и министерством обороны», – заявил он dpa. Политик не исключил возможность дальнейшей эскалации и подчеркнул, что Германия будет и дальше твердо стоять на стороне Украины.

По мнению вице-председателя крупнейшей оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йоханна Ваденфуля, теперь Путин окончательно сбросил маску. «У Украины есть возможность успешно защитить свою страну и освободить захваченные Россией территории», – уверен он. При этом консерватор подчеркнул необходимость дальнейшей существенной поддержки мирового сообщества и поставок Украине тяжелого вооружения. Еще один ключевой политик консервативной фракции Норберт Рёттген заявил, что объявленная в России мобилизация – проявление слабости российского президента. «Путин находится под давлением. Он должен был что-то объявить,… чтобы поддержать видимость силы», – отметил он.

Путин объявил частичную мобилизацию

Ранее в тот же день Путин выступил с обращением к гражданам страны и объявил о частичной мобилизации с целью «защиты нашей родины и целостности». При этом он сослался на решение самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также оккупационных властей Харьковской и Запорожской областей о проведении референдумов с целью присоединения к РФ. Соответствующий указ уже подписан, о решении проинформированы палаты Федерального собрания, мобилизация начинается уже в тот же день, сообщил Путин.

Он пообещал, что призыву будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходил службу в армии и имеет определенные военно-учетные специальности. При этом в опубликованном указе нет упоминания критериев и принципов мобилизации, а также разъяснений ее частичного характера.