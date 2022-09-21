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Каллас о российской мобилизации: Эстония по-прежнему защищена

rus.postimees.ee
Каллас о российской мобилизации: Эстония по-прежнему защищена
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Madis Veltman

Премьер-министр Кая Каллас, комментируя организованные Россией фальшивые референдумы и решение объявить мобилизацию, сказала на инфочасе в Рийгикогу, что это может вызывать беспокойство, но подтвердила, что Эстония защищена.

«У нас есть союзники и мы укрепляем свою обороноспособность», – сказала она. Каллас подчеркнула, что в то же время необходимо поддержать Украину, чтобы она выиграла войну.

Каллас отметила, что Россия организует фальшивые референдумы на оккупированных территориях Украины, чтобы после них сказать, что эти регионы являются частью России и военные действия там также означают нападение на Россию. «Путин объявил мобилизацию для вербовки людей, для отправки мужчин на войну против Украины. Я знаю, что это беспокоит многих людей в Эстонии», – сказала Каллас.

«Со своей стороны могу заверить, что Эстония находится под защитой. У нас есть союзники, мы укреплением нашу обороноспособность, о чем здесь подробно говорил министр обороны. Мы по-прежнему делаем последовательные шаги и в то же время должны всячески поддерживать Украину, чтобы она выиграла эту войну и эта война не развилась дальше. Это важно, – подчеркнула премьер-министр.

«В настоящее время это ничего не значит в отношении Эстонии. Хотя, да, сообщения, которые приходят, очень тревожат. Россия хочет обострить эту ситуацию», — заявила Каллас.

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