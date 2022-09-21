ВИДЕО ⟩ Автомобиль 19-летней девушки столкнулся с двумя одинаковыми такси

В ночь на среду на перекрестке Тартуского шоссе и Петербургского шоссе возле виадука Юлемисте в Таллинне произошло ДТП, в котором столкнулись три автомобиля.

«Renault Megane, которым управляла 19-летняя девушка, совершая левый поворот, столкнулся с двумя автомобилями Toyota Camry, которые двигались во встречном направлении», – пояснил представитель Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.

За рулем одной Toyota находился 66-летний мужчина, а другой – 51-летний. Все трое водителей были трезвыми. 16-летняя пассажирка Renault была доставлена ​​в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

«По предварительной оценке, авария произошла, когда автомобиль Renault совершал поворот налево», – добавил Кристьян Лукк.