Сразу после объявления частичной мобилизации соратники Навального, российские оппозиционные и антивоенные движения призвали россиян выйти на протесты. Акции прошли более чем в 30 городах России. Количество задержанных превысило уже тысячу человек.
Блог ⟩ «Нет могилизации»: акции протеста в России закончились жесткими задержаниями
«Нет могилизации»: акции протеста в России закончились жесткими задержаниями
Активисты призвали россиян собираться сегодня, 21 сентября, в 19:00 в центре своих городов.
«Тысячи российских мужчин – наших родителей, братьев и мужчин – будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы?» – говорилось в обращении движения.
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