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Блог ⟩ «Нет могилизации»: акции протеста в России закончились жесткими задержаниями

rus.postimees.ee
«Нет могилизации»: акции протеста в России закончились жесткими задержаниями
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Сразу после объявления частичной мобилизации соратники Навального, российские оппозиционные и антивоенные движения призвали россиян выйти на протесты. Акции прошли более чем в 30 городах России. Количество задержанных превысило уже тысячу человек.

Активисты призвали россиян собираться сегодня, 21 сентября, в 19:00 в центре своих городов.

«Тысячи российских мужчин – наших родителей, братьев и мужчин – будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы?» – говорилось в обращении движения.

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