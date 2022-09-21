Блог ⟩ «Нет могилизации»: в России начались протесты против мобилизации

Активисты призвали россиян собираться сегодня, 21 сентября, в 19:00 в центре своих городов.

«Тысячи российских мужчин – наших родителей, братьев и мужчин – будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы?» – говорится в обращении движения.