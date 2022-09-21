Молодежное движение «Весна» призвало к всероссийской акции протеста против частичной мобилизации, которую объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября.
Блог ⟩ «Нет могилизации»: в России проходят протесты, в Москве и Петербурге начались жесткие задержания
Люди скандируют: «Жизнь нашим детям»
«Нет могилизации»: в России проходят протесты, в Москве и Петербурге начались жесткие задержания
Активисты призвали россиян собираться сегодня, 21 сентября, в 19:00 в центре своих городов.
«Тысячи российских мужчин – наших родителей, братьев и мужчин – будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы?» – говорится в обращении движения.
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