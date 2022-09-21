РАЙВО ВАРЕ ⟩ Путин торопится

Торопится закрепить завоеванные до сих пор части Украины как принадлежащие России. Причина в недавнем успешном контрнаступлении украинцев, которое повысило вероятность того, что удастся отвоевать, помимо уже занятых 60 тысяч квадратных километров, еще территории в Херсонской, Запорожской и даже Луганской и Донбасской областях, или, по крайней мере, большую их часть. С другой стороны, в России, если основываться на принятых до сих пор организационных мерах, в рамках так называемой специальной военной операции человеческий ресурс, пригодный для броска в бой, начинает исчерпываться .

У России заканчиваются человеческие ресурсы, чтобы бросить их в бой.

Теперь при созданных рамках можно превратить в пушечное мясо новую массу прошедших военную подготовку резервистов, а также срочников. Последних, конечно, в том случае, если под видом наспех организованных псевдореферендумов и при использовании их в качестве оправдания, будет аннексированна хотя бы та часть Украины, которая на данный момент все еще находится в руках российских оккупантов. Тогда они смогут использовать там срочников и утверждать, что это российская территория.

На самом деле, Путин решает таким образом еще несколько других задач, помимо преодоления нехватки пушечного мяса. А именно, Путин использовал в своем выступлении формулировку, прямо коррелирующую с формулировкой военной доктрины, допускающей применение ядерного оружия для сохранения территориальной целостности страны и в случае угрозы суверенитету страны. Теперь и украинцам, и Западу можно будет угрожать ядерным оружием. Он надеется напугать их и тем самым избежать более сильной стартовой позиции Украины на переговорах, которых он сам хочет. Испуганный Запад должен оказать значительно большее давление на непокорный Киев, чтобы тот пошел на это.