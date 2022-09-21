РАЙВО ВАРЕ ⟩ Путин торопится

Торопится закрепить завоеванные до сих пор части Украины как принадлежащие России. Причина в недавнем успешном контрнаступлении украинцев, которое повысило вероятность того, что удастся отвоевать, помимо уже занятых 60 тысяч квадратных километров, еще территории в Херсонской, Запорожской и даже Луганской и Донбасской областях, или, по крайней мере, большую их часть. С другой стороны, в России, если основываться на принятых до сих пор организационных мерах, в рамках так называемой специальной военной операции человеческий ресурс, пригодный для броска в бой, начинает исчерпываться .
У России заканчиваются человеческие ресурсы, чтобы бросить их в бой.
Теперь при созданных рамках можно превратить в пушечное мясо новую массу прошедших военную подготовку резервистов, а также срочников. Последних, конечно, в том случае, если под видом наспех организованных псевдореферендумов и при использовании их в качестве оправдания, будет аннексированна хотя бы та часть Украины, которая на данный момент все еще находится в руках российских оккупантов. Тогда они смогут использовать там срочников и утверждать, что это российская территория.
На самом деле, Путин решает таким образом еще несколько других задач, помимо преодоления нехватки пушечного мяса. А именно, Путин использовал в своем выступлении формулировку, прямо коррелирующую с формулировкой военной доктрины, допускающей применение ядерного оружия для сохранения территориальной целостности страны и в случае угрозы суверенитету страны. Теперь и украинцам, и Западу можно будет угрожать ядерным оружием. Он надеется напугать их и тем самым избежать более сильной стартовой позиции Украины на переговорах, которых он сам хочет. Испуганный Запад должен оказать значительно большее давление на непокорный Киев, чтобы тот пошел на это.
Конечно, вопрос не том, верен ли расчет Путина. В любом случае, уровень помощи Украине сейчас необходимо резко увеличить. В первую очередь, это касается военной сферы. Будем надеяться, что мы не оробеем здесь, в Европе...