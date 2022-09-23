В последние месяцы редакторы Kuuuuurija получили несколько сообщений о стрельбище в Козе, что защитные валы вокруг него якобы не соответствуют требованиям. Несмотря на проверки полиции и несчастье, произошедшее этим летом, соревнования по стрельбе по-прежнему проводятся почти каждые выходные.
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ВИДЕО ⟩ Темная сторона стрельбища: смертельная опасность и предполагаемая торговля патронами
Темная сторона стрельбища: смертельная опасность и предполагаемая торговля патронами
Выяснить, так ли это отправилась репортер передачи Кетлин Круузе.
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