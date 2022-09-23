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ВИДЕО ⟩ Темная сторона стрельбища: смертельная опасность и предполагаемая торговля патронами

Kuuuurija
Темная сторона стрельбища: смертельная опасность и предполагаемая торговля патронами
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Яанус Вийрло.
Яанус Вийрло. Фото: Kuvatõmmis saatest

В последние месяцы редакторы Kuuuuurija получили несколько сообщений о стрельбище в Козе, что защитные валы вокруг него якобы не соответствуют требованиям. Несмотря на проверки полиции и несчастье, произошедшее этим летом, соревнования по стрельбе по-прежнему проводятся почти каждые выходные.

Выяснить, так ли это отправилась репортер передачи Кетлин Круузе.

Соревнования по практической стрельбе уже несколько лет проводятся на стрельбище Козе-Ристи, которое находится между карьерами примерно в 30 километрах от Таллинна. В августе там прошли этапы очередного чемпионата Эстонии, в которых приняли участие сотни спортсменов. Самое примечательное во всем этом, что во время создания этой передачи команде Kuuuurija по каким-то причинам не разрешили смотреть эти соревнования.

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