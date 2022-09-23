ВИДЕО ⟩ Темная сторона стрельбища: смертельная опасность и предполагаемая торговля патронами

Соревнования по практической стрельбе уже несколько лет проводятся на стрельбище Козе-Ристи, которое находится между карьерами примерно в 30 километрах от Таллинна. В августе там прошли этапы очередного чемпионата Эстонии, в которых приняли участие сотни спортсменов. Самое примечательное во всем этом, что во время создания этой передачи команде Kuuuurija по каким-то причинам не разрешили смотреть эти соревнования.