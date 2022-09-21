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Начинается чемпионат по любительскому картингу

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Начинается чемпионат по любительскому картингу
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Карты.
Карты. Фото: LaitseRallyPark

1 октября в LaitseRallyPark стартует чемпионат по любительскому картингу. В соревнованиях могут принять участие все желающие, независимо от возраста и опыта. Стоит только учесть, что минимальный рост участника должен быть 140 см и заезды проводятся на достаточной скорости, что требует все-таки определенных навыков вождения.

Чемпионат состоит из пяти этапов, которые будут проходить по субботам в течение всего октября. Погодные условия могут быть самые разные, но как известно, картинг-центр в LaitseRallyPark построен для круглогодичного использования, и в случае ранней зимы можно будет погонять на зимних шинах по первому снегу, что конечно, добавит экстремальности и зрелищности соревнованиям.

В Эстонии картинг является достаточно популярным видом спорта и проведения досуга, в стране имеется несколько трасс, кроме того, работают и школы картинга. Картинг – это гонки на специально оборудованных трассах на определенных транспортных средствах – картах.

Картингу нет еще и 100 лет. Появился он в США после Второй мировой войны - военные летчики в свободное время устраивали гонки на переоборудованных тележках для подвоза оружия.

Это заметил механик и изобретатель Арт Инглс и вскоре предложил первую модель карта. Это произошло в 1956 году. Так начался постепенный рост интереса к картингу и вскоре группа предпринимателей основала первую в мире компанию Go Kart, производящую карты. В Штатах спорт начал пользоваться популярностью и при компании открыли первый картинг-клуб, а к 60-м годам XX века на территории США и Великобритании появилась уже сотня компаний, производящих спортивные карты и запчасти для них.

С тех пор во всем мире интерес к картингу только растет. К тому же, для многих и любителей и профессионалов картинг – первая ступень к гонкам «Формулы 1». Многие известные спортсмены-гонщики начинали именно на картинге. Среди них, например, Фернандо Алонсо, Мика Хаккинен и Михаэль Шумахер.

Даже если вы не являетесь опытным водителем карта, вы можете попробовать свои силы и принять участие в любительском чемпионате LaitseRallyPark. Опытные инструкторы обучат вас правилам безопасности и поведения на трассе. Ведь несмотря на малый размер, даже любительский карт развивает скорость до 65 км/ч, а трасса весьма сложная технически с неожиданными крутыми повортами.

Участники сами могут определять в каких этапах они хотят принять участие, стоимость одного этапа по предварительной регистрации — 50 €, при оплате на месте - 60 €. После каждого этапа состоится промежуточное награждение победителей,а главный призовой фонд достанется тройке победителей чемпионата по результатам всех этапов. Для болельщиков вход бесплатный!

Официальная страница организаторов  

страница в FB LaitseRallyPark.

Ознакомиться с правилами чемпионата можно здесь (ЭСТ): 

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