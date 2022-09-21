Начинается чемпионат по любительскому картингу

Чемпионат состоит из пяти этапов, которые будут проходить по субботам в течение всего октября. Погодные условия могут быть самые разные, но как известно, картинг-центр в LaitseRallyPark построен для круглогодичного использования, и в случае ранней зимы можно будет погонять на зимних шинах по первому снегу, что конечно, добавит экстремальности и зрелищности соревнованиям.

В Эстонии картинг является достаточно популярным видом спорта и проведения досуга, в стране имеется несколько трасс, кроме того, работают и школы картинга. Картинг – это гонки на специально оборудованных трассах на определенных транспортных средствах – картах.

Картингу нет еще и 100 лет. Появился он в США после Второй мировой войны - военные летчики в свободное время устраивали гонки на переоборудованных тележках для подвоза оружия.

Это заметил механик и изобретатель Арт Инглс и вскоре предложил первую модель карта. Это произошло в 1956 году. Так начался постепенный рост интереса к картингу и вскоре группа предпринимателей основала первую в мире компанию Go Kart, производящую карты. В Штатах спорт начал пользоваться популярностью и при компании открыли первый картинг-клуб, а к 60-м годам XX века на территории США и Великобритании появилась уже сотня компаний, производящих спортивные карты и запчасти для них.