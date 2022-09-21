Цены на электроэнергию резко упадут

Самой высокой – 475,06 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в четверг утром с 9 до 10 часов, а самой низкой в ночь на пятницу, с полночи до часа ночи, когда она упадет до 48,71 евро за мегаватт-час.

В Латвии электроэнергия будет стоить в четверг в среднем 360,59 евро, на 36,4 процента больше, чем в Эстонии. В Литве она будет стоить 376,14 евро за мегаватт-час, то есть на 42,3 процента больше, чем в Эстонии. В Финляндии электричество будет стоить во вторник 264,35 евро, как и в Эстонии.

Выше всего цена на электричество будет во Франции – в среднем 408,96 евро за мегаватт-час.

В этом августе средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 361,35 евро за мегаватт-час, что более чем в четыре раза выше, чем в августе 2021 года, когда средняя месячная цена составила 87,03 евро за мегаватт-час. Средняя биржевая цена в августе была также на 54,9 процента выше, чем в июле.

К августу относится и последний дневной ценовой рекорд – 17 августа средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро. Это на 36,2 процента выше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, достигнутого 8 августа этого года. Еще более ранний ценовой рекорд был зафиксирован 7 декабря и составил 469,03 евро.