Роднина о переезде фигуристов РФ в США: cпросите у патриота тренера-мамы

«Это вопрос не ко мне, а к нашему большому патриоту — тренеру-маме Этери Тутберидзе. Я более чем уверена, что такие решения ребенок, даже если ему 21 год, сам не принимает. Он так или иначе советуется с тренерами, родителями. Мы слышали, что они должны выступать на Challenge Cup в США. Это говорит о многом и дает нам задуматься. Почему одни могут, а другие — нет», — сказала Роднина.