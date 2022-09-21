Автобус Санкт-Петербург-Пярну прибыл в Раквере сегодня в полдень с опозданием на четверть часа, но такие отклонения в расписании – привычное дело в случае пересечения государственной границы общественным транспортом. Водитель автобуса сказал, что на погранпункте в Ивангороде все, как обычно.
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Водитель автобуса рассказал, что сейчас происходит на эстонско-российской границе
Водитель автобуса рассказал, что сейчас происходит на эстонско-российской границе
Президент России Владимир Путин в среду утром объявил о частичной мобилизации. Поскольку это заявление уже было ожидаемо, во вторник в поисковой системе Google самой популярной поисковой фразой якобы стала: «Как уехать из России?»