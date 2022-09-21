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Водитель автобуса рассказал, что сейчас происходит на эстонско-российской границе

Айвар Ояперв
, журналист
Водитель автобуса рассказал, что сейчас происходит на эстонско-российской границе
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Автобус Петербург-Пярну в Раквере.
Автобус Петербург-Пярну в Раквере. Фото: Ain Liiva

Автобус Санкт-Петербург-Пярну прибыл в Раквере сегодня в полдень с опозданием на четверть часа, но такие отклонения в расписании – привычное дело в случае пересечения государственной границы общественным транспортом. Водитель автобуса сказал, что на погранпункте в Ивангороде все, как обычно.

Президент России Владимир Путин в среду утром объявил о частичной мобилизации. Поскольку это заявление уже было ожидаемо, во вторник в поисковой системе Google самой популярной поисковой фразой якобы стала: «Как уехать из России?»

Вполне понятно, что к утру среды объявление о мобилизации еще не сказалось на возможной эмиграции из России. «Обстановка на границе была совершенно обычной. Людей не больше и не меньше, чем в другое время», – заверил водитель автобуса Санкт-Петербург-Пярну.

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