Водитель автобуса рассказал, что сейчас происходит на эстонско-российской границе

Президент России Владимир Путин в среду утром объявил о частичной мобилизации. Поскольку это заявление уже было ожидаемо, во вторник в поисковой системе Google самой популярной поисковой фразой якобы стала: «Как уехать из России?»

Вполне понятно, что к утру среды объявление о мобилизации еще не сказалось на возможной эмиграции из России. «Обстановка на границе была совершенно обычной. Людей не больше и не меньше, чем в другое время», – заверил водитель автобуса Санкт-Петербург-Пярну.