Названы номинанты Таллиннского конкурса предпринимателей

В дополнение к семи основным номинациям в сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом, Таллиннским университетом, Эстонской художественной академией и фондом «Прикладные высшие учебные заведения Эстонии» будут вручены специальные награды за лучшие прикладные научно-исследовательские работы года. На конкурс поступило 35 научных трудов.

Конкурс предпринимателей проводится в рамках Таллиннского дня предпринимательства, который в этом году состоится 27 сентября. Главная тема девятнадцатого по счету Таллиннского дня предпринимательства – создание ценности. На мероприятии можно будет узнать о факторах успеха и расходовании ресурсов, речь также пойдет о создании ценности при реализации продукта или предоставлении услуги, и о ценности в целом - как на материальном, так и нематериальном уровне.