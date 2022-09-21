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Названы номинанты Таллиннского конкурса предпринимателей

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Названы номинанты Таллиннского конкурса предпринимателей
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Флаг Таллинна.
Флаг Таллинна. Фото: Laura Oks

На прошлой неделе оценочная комиссия выбрала номинантов конкурса предпринимателей. На конкурс поступило 72 заявки. 28 сентября будут объявлены победители в семи основных номинациях: «Лучший проект развития недвижимости», «Лучший проект сотрудничества», «Яркий старт», «Свершение в области туризма», «Создатель рабочих мест», «Решение будущего» и «Экологическая инновация». Также будут отмечены лучшие прикладные исследования.

По словам вице-мэра Таллинна и председателя оценочной комиссии Йоозепа Вимма, в последние годы перед предпринимательством стояло множество вызовов.

«На основании поступивших заявок можно сделать радостный вывод, что частный сектор способен быстро адаптироваться, перезапускаться и идти в ногу со временем. Особым подтверждением этому стала номинация "Решение будущего", на которую было подано рекордное количество заявок – семнадцать», - сказал вице-мэр.

Среди 72 конкурсантов в основных номинациях были отобраны проекты, которые оказали наибольшее влияние на развитие столичной бизнес-среды или туризма, отличающиеся своей экономической ценностью и инновационной направленностью.

Номинанты Таллиннского конкурса предпринимателей:

Проект развития недвижимости 2022

- Здание Polaris в бизнес-квартале Авала (Kaamos Kinnisvara AS).

- Квартал Каларанна (AS Pro Kapital Eesti)

- Офисное здание Kawe City (Kawe City OÜ).

Проект сотрудничества 2022

- Создание инфраструктуры для технологии eSIM (1oT OÜ и AS Levira)

- Центр искусственного интеллекта и робототехники AIRE (Таллиннский технический университет, партнеры - Тартуский университет, Университет естественных наук Эстонии, Таллиннский научный парк «Технополь», Тартуский научный парк, IMECC OÜ.

- Внедрение модели сотрудничества по использованию многоразовой упаковки в Ülemiste City (Ülemiste City и Ringo Eco OÜ).

Яркий старт 2022

- Kvark Unicornland OÜ, научные студии Rakett69

- Kõnekindlus OÜ, логопедические пособия

- Electric Beast Global OÜ, услуга поминутной аренды Tesla

Свершение в области туризма 2022

- Открытие NOA Chef's Hall и получение звезды Мишлен, OKO Restaurants OÜ

- Концерт Rammstein в Таллинне, Live Nation Estonia OÜ

- Чемпионат по фигурному катанию 2022, Эстонский союз конькобежцев

- 180 Degrees by Matthias Diether и получение звезды Мишлен, 180 OÜ

Создатель рабочих мест 2022

- Lidl Eesti OÜ, розничная торговля

- HMP Hotellid OÜ, размещение и питание

- Fractory Solutions OÜ, инженерия

Экологическая инновация 2022

- Filaret OÜ - изготовление 3D материала из сигаретных окурков, программные решения по оптимизации энергопотребления при выращивании растений

- Laava Tech OÜ – внедрение многоразовых емкостей для чистящих средств и системы дистанционного отслеживания в секторе HoReCa

- Puhas Köök 2.0 OÜРешение будущего 2022

- Технология «умного дома» для энергосбережения, Bisly OÜ

- Технология производства нановолокна, Gelatex Technologies OÜ

- Система оборота многоразовой упаковки как полный комплекс услуг, Ringo Eco OÜ

В дополнение к семи основным номинациям в сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом, Таллиннским университетом, Эстонской художественной академией и фондом «Прикладные высшие учебные заведения Эстонии» будут вручены специальные награды за лучшие прикладные научно-исследовательские работы года. На конкурс поступило 35 научных трудов.

Конкурс предпринимателей проводится в рамках Таллиннского дня предпринимательства, который в этом году состоится 27 сентября. Главная тема девятнадцатого по счету Таллиннского дня предпринимательства – создание ценности. На мероприятии можно будет узнать о факторах успеха и расходовании ресурсов, речь также пойдет о создании ценности при реализации продукта или предоставлении услуги, и о ценности в целом - как на материальном, так и нематериальном уровне.

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