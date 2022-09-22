Грецкий: политика постучалась в двери тех россиян, кто пытался жить по формуле «вне политики»

Мы не можем точно предсказать, какой будет реакция российского общества на мобилизацию, но мы можем не сомневаться, что уже сейчас эта мобилизация является главной темой для разговора на кухнях в Москве, Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Ростове, Сочи. Больше у населения России отодвигать от себя политику не получится. И Путину придется иметь с этим дело.
- Вчера во многих городах России прошли протестные акции против объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации. Могут ли уличные выступления в РФ набрать заметную силу, проблемную для власти, и если да, то за чей счет: станут ли движущей силой протеста те, кому война не нравилась с самого ее начала, или же те, кому она нравилась по телевизору, но сразу разонравилась, как появился большой шанс попасть на нее самому?
- На мой взгляд, по-настоящему крупных протестов в России не будет. Для этого нет ни конкуренции в политическом поле, ни форм самоорганизации. Путин совершенно сознательно долгое время бил в необходимую для протестов инфраструктуру, то есть в любые формы самоорганизации. Это мог быть и ФБК Навального, и какие-то экологические инициативы.
Можно вспомнить и ситуацию с волонтерским движением, возникшим на фоне наводнения в Крымске. Люди со всей России поехали туда и помогали разгребать завалы, помогали местным жителям. На месте у них появилась идея о том, что можно было бы самоорганизоваться, но Кремль быстро отобрал эту инициативу у людей. Сразу появилось требование к регистрации волонтерской деятельности, позднее было создано прокремлевское Всероссийское движение волонтеров. Возглавившая его Яна Лантратова стала потом депутатом Госдумы от «Единой России». Так что все такие инициативы снизу в России купируются.