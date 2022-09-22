Грецкий: политика постучалась в двери тех россиян, кто пытался жить по формуле «вне политики»

Причем можно говорить именно обо всем мировом сообществе, потому что сейчас стало очевидно, что Путин терпит на дипломатическом уровне тотальное поражение. Например, Нарендра Моди открыто сказал в Самарканде, что Индия не будет поддерживать Путина. А ведь еще совсем недавно Сергей Лавров, Мария Захарова и даже сам Путин любили повторять, что у России сохраняются с очень многими странами дружественные отношения. Когда их спрашивали, что же это за страны, они отвечали, что это все те государства, которые не присоединились к санкциям. Речь шла о позициях стран Латинской Америки, Азии, Африки. Их неучастие в санкционном давлении на Россию позволяло говорить той же Захаровой, что Запад санкциями изолировал не Россию, а сам себя, потому что кроме западных государств на свете существует и множество других.