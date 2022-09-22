Студия Postimees: может ли частичная мобилизация повлечь за собой рост антивоенных настроений в России?

- Военный комиссар Курской области Владимир Родионов провел вчера брифинг, посвященный частичной мобилизации. Он пообещал, что подход к мобилизованным будет максимально жестким, а за попытки симулировать болезни их ждет уголовная ответственность. Не заходит ли слишком далеко российская госмашина с такой практикой морального давления, не провоцирует ли они сама рост антивоенных настроений в обществе, пусть даже базирующихся не на пацифизме и гуманизме, а на инстинкте самосохранения?

- Сергей Шойгу сказал вчера, что в рамках частичной мобилизации «под ружье» будут поставлены 300 000 человек. Можно ли ожидать, что в действительности планы у Кремля куда более масштабные, и что по мере того, как подлинный счет погибшим мобилизованным пойдет на десятки тысяч, Россия, не останавливая эту мобилизацию, будет восполнять и восполнять эти потери за счет все новых призываемых? Ведь Шойгу также сказал, что мобилизационный резерв России — 25 миллионов человек...

- Владимир Зеленский сказал изданию «Бильд», что он уверен, что Запад пошлет очень сильный сигнал Путину, что применение ядерного оружия не останется безнаказанным, и дело тут не только в Украине, а и в том, что Путин, войдя во вкус, может захотеть присоединить к РФ, к примеру, часть Польши, тоже угрожая ядерным оружием. Поэтому Запад не станет ждать этого, а направит очень сильные предупреждения Кремлю уже сейчас. Как могут быть сформулированы такие предупреждения? Что НАТО и США могут очень внятно пообещать Кремлю сделать в ответ на применение им ядерного оружия в Украине?