Полиция при помощи вертолета нашла заблудившуюся в лесу Куусалу женщину

Вчера вечером около 17.15 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что 65-летний мужчина и 62-летняя женщина в волости Куусалу вместе пошли за клюквой, но в какой-то момент мужчина потерял женщину из виду. У обоих был с собой мобильный телефон, однако телефон женщины остался в машине.

«Так как дни становятся все короче, мы подключили к поискам большие ресурсы, чтобы попытаться найти женщину до наступления темноты. В поисках принимали участие несколько патрулей, а также собака и дрон. На помощь были готовы прийти также спасатели с дроном и волонтеры резервного спасательного отряда,» - рассказала начальник оперативного отдела Пыхьяской префектуры Леа Бяренсон.

Незадолго до 20.00 к поискам подключился вертолет Департамента полиции и пограничной охраны, который при помощи прибора ночного видения нашел женщину в лесу минут за двадцать. Поскольку доступ к месту нахождения женщины был ограничен, и вертолет не мог приземлиться вблизи от нее, женщину подняли на вертолет при помощи лебедки и отвезли в больницу, чтобы проверить состояние ее здоровья.

«Осенью люди больше ходят в лес, поэтому чаще поступают сообщения о заблудившихся в лесу грибниках и ягодниках. Заблудиться можно и в знакомом лесу, поэтому перед походом в лес нужно быть готовым ко всему. Если в лес идет несколько человек, следует стараться не терять друг друга из виду. Если вы все же потеряли друг друга, то вместо того, чтобы бесцельно бродить по лесу, стоит найти максимально открытое место, например, поляну или просеку, где как спутникам, так и возможным привлеченным спасателям будет легче заметить заблудившегося в лесу», - отметила Бяренсон.