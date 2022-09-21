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Главу столичного Коммунального департамента приглашают на работу в энергетический концерн

Уве Гнадентайх
, журналист
Главу столичного Коммунального департамента приглашают на работу в энергетический концерн
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Айн Вальдманн.
Айн Вальдманн. Фото: Sander Ilvest

Айн Вальдманн, глава столичного департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, покидает пост в конце месяца и скорее всего станет советником на предприятии Tallinna Soojus.

Член правления Tallinna Soojus Калле Кландорф (Центристская партия) сообщил редакции Postimees, что договор еще не заключен, но разговоры о найме Вальдманна ведутся.

«На мой взгляд, такого рода специалист приносит городу большую пользу, и у меня действительно есть план пригласить Вальдмана на работу в Tallinna Soojus», – подтвердил Кландорф.

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