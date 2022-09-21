Главу столичного Коммунального департамента приглашают на работу в энергетический концерн

Член правления Tallinna Soojus Калле Кландорф (Центристская партия) сообщил редакции Postimees, что договор еще не заключен, но разговоры о найме Вальдманна ведутся.

«На мой взгляд, такого рода специалист приносит городу большую пользу, и у меня действительно есть план пригласить Вальдмана на работу в Tallinna Soojus», – подтвердил Кландорф.