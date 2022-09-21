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Видео ⟩ По улицам Тарту по-прежнему разгуливает медведь: на этот раз его встретили полицейские

rus.postimees.ee
По улицам Тарту по-прежнему разгуливает медведь: на этот раз его встретили полицейские
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Медведь в Тарту.
Медведь в Тарту. Фото: Kuvatõmmis videost

Сегодня, 21 сентября, рано утром в тартуском районе Супелинне полиции на глаза попался медведь. В темноте крупный косолапый скрылся в кустах дендропарка, поймать его и вывезти за город не удалось.

Об опасном животном, бродящем по городу, полиция сообщила в Департамент окружающей среды. Полиция призвала всех, кто заметит бродящего по городу медведя, сообщить об этом: «В любом случае, если вы заметите медведя, держитесь от него на безопасном расстоянии и звоните по номеру 1247».

Впервые медведя заметили в Тарту рано утром в воскресенье недалеко от пересечения улиц Аардла и Выру. Тогда дикое животное отправилось в парк Ропка и какое-то время сообщений о нем не поступало.

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