Сегодня, 21 сентября, рано утром в тартуском районе Супелинне полиции на глаза попался медведь. В темноте крупный косолапый скрылся в кустах дендропарка, поймать его и вывезти за город не удалось.
Видео ⟩ По улицам Тарту по-прежнему разгуливает медведь: на этот раз его встретили полицейские
По улицам Тарту по-прежнему разгуливает медведь: на этот раз его встретили полицейские
Об опасном животном, бродящем по городу, полиция сообщила в Департамент окружающей среды. Полиция призвала всех, кто заметит бродящего по городу медведя, сообщить об этом: «В любом случае, если вы заметите медведя, держитесь от него на безопасном расстоянии и звоните по номеру 1247».
Впервые медведя заметили в Тарту рано утром в воскресенье недалеко от пересечения улиц Аардла и Выру. Тогда дикое животное отправилось в парк Ропка и какое-то время сообщений о нем не поступало.