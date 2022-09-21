Видео ⟩ По улицам Тарту по-прежнему разгуливает медведь: на этот раз его встретили полицейские

Об опасном животном, бродящем по городу, полиция сообщила в Департамент окружающей среды. Полиция призвала всех, кто заметит бродящего по городу медведя, сообщить об этом: «В любом случае, если вы заметите медведя, держитесь от него на безопасном расстоянии и звоните по номеру 1247».