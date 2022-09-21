Генерал Кривонос: Украина не боится мобилизации в России, но необходимо наращивать свои мускулы

– Сергей Григорьевич, какие у вас прогнозы на мобилизацию в России и как на это может отреагировать Украина?

– Планов может быть сколько угодно, но проблемы всегда возникают в их реализации. Мобилизовать 300 тысяч для России, теоретически, не проблема. Но большой вопрос в качестве и желании этих людей.

Надо отдать должное российской пропаганде в контексте оболванивания населения, это они умеют делать. Если мобилизация случиться, то именно благодаря пропаганде. Если мобилизация будет идти по краям России, то никаких проблем не будет. Там люди бедные, голодные, и рады любому заработку, и их не интересует что будет дальше с ними. Что же касается центральных и европейских областей Российской Федерации, то там немного другая жизнь, особенно это касается Питера и Москвы. Не думаю, что из этих регионов Путин будет мобилизовать людей, понимая, какие последствия мобилизации из центральных районов России были во время первой чеченской войны. Мы помним, насколько этот вопрос был чувствительным для российских политиков.

Но всегда надо рассчитывать на сильные стороны врага, рассчитывать на то, что он это может сделать и нам нужно рассчитывать на наихудшие варианты.