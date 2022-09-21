В контексте последних событий в России, редакция Rus.Postimees поговорил с экс-заместителем командующего Силами специальных операций ВСУ, генералом армии Сергеем Кривоносом, который с 2014 года принимает активное участие в обороне Украины от российского вторжения.
Генерал Кривонос: Украина не боится мобилизации в России, но необходимо наращивать свои мускулы
– Сергей Григорьевич, какие у вас прогнозы на мобилизацию в России и как на это может отреагировать Украина?
– Планов может быть сколько угодно, но проблемы всегда возникают в их реализации. Мобилизовать 300 тысяч для России, теоретически, не проблема. Но большой вопрос в качестве и желании этих людей.
Надо отдать должное российской пропаганде в контексте оболванивания населения, это они умеют делать. Если мобилизация случиться, то именно благодаря пропаганде. Если мобилизация будет идти по краям России, то никаких проблем не будет. Там люди бедные, голодные, и рады любому заработку, и их не интересует что будет дальше с ними. Что же касается центральных и европейских областей Российской Федерации, то там немного другая жизнь, особенно это касается Питера и Москвы. Не думаю, что из этих регионов Путин будет мобилизовать людей, понимая, какие последствия мобилизации из центральных районов России были во время первой чеченской войны. Мы помним, насколько этот вопрос был чувствительным для российских политиков.
Но всегда надо рассчитывать на сильные стороны врага, рассчитывать на то, что он это может сделать и нам нужно рассчитывать на наихудшие варианты.
Но меня интересует не столько, что будут делать россияне, а скорее то, что будем делать мы. Это наиболее важно для украинцев. А именно, что мы будем делать, чтобы подготовить свой мобилизационный ресурс в середине страны, подготовить население к продолжению этой войны.
– В Украине нужна новая волна мобилизации в ответ на действия России?
– Нет, пока нет. Нужна правильная и плановая подготовка касательно всех имеющихся ресурсов, но готовить людей к мобилизации необходимо.
Мы ведь понимаем, что те люди, которые у нас воюют на фронте, они устали и физически, и морально. Они требуют замены, поэтому нам необходимо подготовить население: обучить снова подразделения ТРО, обучить население по оказанию первой медицинской помощи, как можно больше людей нужно научить владеть оружием.
Ну и надо экономику переводить на военные рельсы. Настройку определенных производств как в середине страны, так и за ее границами. Это также необходимо делать.
Ну и готовить территории, конечно. Чем больше мы выроем окопов и других инженерных сооружений, тем больше у нас шансов не пропустить врага. Я приведу простой пример: одна рота в количестве 60 человек даже без приспособлений механизации, только одними лопатами за 7-8 восьмичасовых рабочих дней способна выкопать целый ротный опорный пункт, который есть основой обороны любого направления.
Это простые вещи, которые лежат на поверхности и которые надо делать, не ожидая дальнейших действий врага. А если подключить сюда механизацию, то это можно сделать в значительно больших объемах.
– А сколько пройдет времени, когда эти 300 тысяч окажутся на фронтах?
– Вопрос не в количестве людей. Их надо вооружить, обучить, посадить на технику и кинуть в бой. Перебросить такое количество людей они могут, да. Это они отрабатывали много раз и успешно. При минимальных сроках эти люди могут оказаться на фронте через 15-20 дней. В более разумных сроках это приблизительно 30-60 дней. Думаю, что это они попробуют сделать к концу ноября, потому что зимой возможности армии значительно уменьшаются.
Думаю, что они сейчас затянутся в позиционную войну, и весной снова начнут наступление. Но сохранит ли российская армия боеспособность к весне, это тоже вопрос. Может так получиться, что вся эта толпа деморализуется и к тому времени утратит боеспособность.
Но на данный момент контрактная армия РФ все еще сильна. У них есть преимущество в артиллерии, ее количестве. Военно-промышленный комплекс все-таки работает.
Сергей Кривонос, генерал вооруженных сил Украины
- Родился 26 июля 1970 года в Кременчуге, Полтавской области.
- В декабре 1988 года призван в армию, где попал в разведывательный батальон. После службы в армии окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе.
- 2009-2010 – начальник Факультета аэромобильных войск и разведки Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного (Киев).
- 2014 – командовал обороной Краматорского аэродрома.
- 2016 – назначен первым заместителем командующего Силами специальных операций ВСУ.
- 2019 – назначен заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- 2019 – На президентских выборах 2019 выдвигался кандидатом от политической партии «Воины АТО», но снял свою кандидатуру.
- 2020 – приказом Владимира Зеленского уволен с должности в СНБО.