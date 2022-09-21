Ср, 21.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Таллиннская фондовая биржа пошатнулась

Ромет Креэк
Таллиннская фондовая биржа пошатнулась
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Падение на Таллиннской бирже
Падение на Таллиннской бирже Фото: Romet Kreek

Таллиннская фондовая биржа сегодня падала. Биржевой оборот составил 1 386 812 евро. Индекс фондового рынка снизился на 1,4 процента до 1737,11 пункта.

Самое большое падение продемонстрировали акции Merko Ehitus: на 3,6 процента до 12,70 евро. Оборот акций составил 197 629 евро.

Акции Arco Vara упали на 3,2 процента до 1,80 евро, показав самый низкий оборот.

Стоимость акций лидера по обороту Enefit Green (оборот 660 126 евро) снизились на 2,5 процента до 4,20 евро.

Акции Baltika и PRFoods упали как минимум на два процента.

Рост не показала ни одна компания, лучший результат был у Ekspress Grupp, стоимость акций которой не изменились, составив 1,56 евро.

Ключевые слова
Наверх