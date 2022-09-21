Таллиннская фондовая биржа пошатнулась

Самое большое падение продемонстрировали акции Merko Ehitus: на 3,6 процента до 12,70 евро. Оборот акций составил 197 629 евро.

Акции Arco Vara упали на 3,2 процента до 1,80 евро, показав самый низкий оборот.

Стоимость акций лидера по обороту Enefit Green (оборот 660 126 евро) снизились на 2,5 процента до 4,20 евро.

Акции Baltika и PRFoods упали как минимум на два процента.