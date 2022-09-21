Рейнсалу: бегущих от мобилизации россиян не стоит пускать в Эстонию

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») заявил, что объявление о частичной мобилизации является самой серьезной эскалацией со стороны России с февраля. Рейнсалу также считает, что, поскольку Эстония уже ввела запрет на въезд для граждан России, не следует делать исключение для бегущих в Эстонию из-за повесток в связи с мобилизацией.
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«Цель этого (мобилизации – прим.ред.), помимо практических шагов, – напугать Запад. Это основное стремление. Путин утверждает, что пойдет до конца в реализации своего плана: намерен серьезно отнестись к результатам этих фальшивых референдумов и начнет разделять и аннексировать Украину с точки зрения российского государственного права, и готов защищать это своим ядерным арсеналом», – прокомментировал Postimees Рейнсалу указ Путина.