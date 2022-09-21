Рейнсалу: бегущих от мобилизации россиян не стоит пускать в Эстонию

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») заявил, что объявление о частичной мобилизации является самой серьезной эскалацией со стороны России с февраля. Рейнсалу также считает, что, поскольку Эстония уже ввела запрет на въезд для граждан России, не следует делать исключение для бегущих в Эстонию из-за повесток в связи с мобилизацией.