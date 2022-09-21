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Рейнсалу: бегущих от мобилизации россиян не стоит пускать в Эстонию

Граждан Эстонии призывают немедленно покинуть РФ
Мейнхард Пулк
, журналист
Рейнсалу: бегущих от мобилизации россиян не стоит пускать в Эстонию
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Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Madis Veltman

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») заявил, что объявление о частичной мобилизации является самой серьезной эскалацией со стороны России с февраля. Рейнсалу также считает, что, поскольку Эстония уже ввела запрет на въезд для граждан России, не следует делать исключение для бегущих в Эстонию из-за повесток в связи с мобилизацией.

«Цель этого (мобилизации – прим.ред.), помимо практических шагов, – напугать Запад. Это основное стремление. Путин утверждает, что пойдет до конца в реализации своего плана: намерен серьезно отнестись к результатам этих фальшивых референдумов и начнет разделять и аннексировать Украину с точки зрения российского государственного права, и готов защищать это своим ядерным арсеналом», – прокомментировал Postimees Рейнсалу указ Путина.

В настоящее время, по словам Рейнсалу, жизненно важно, чтобы западные страны смогли сохранить единство в своей реакции. «Это означает, что на политическом уровне будут избегаться отдельные диалоги с Россией. Это, безусловно, один из элементов путинского плана – дискредитировать Запад и ослабить наше единство».

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