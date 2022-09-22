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Лишат ли граждан РФ права голоса: депутаты приступили к рассмотрению законопроекта

Анастасия Тидо
, журналист
Лишат ли граждан РФ права голоса: депутаты приступили к рассмотрению законопроекта
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2016. aasta Vene riigiduuma valimised Tallinnas Venemaa saatkonnas.
2016. aasta Vene riigiduuma valimised Tallinnas Venemaa saatkonnas. Фото: Sander Ilvest
  • Право голосовать на местных выборах под вопросом
  • Три партии поддерживают законопроект
  • Проект нужно привести в соответствие с Конституцией

Во вторник, 20 сентября, полный состав Рийгикогу начал слушать в зале заданий законопроект 594 SE «Об изменении закона о выборах в местные самоуправления». Если законопроект станет законом, граждане РФ потеряют право голосовать на муниципальных выборах. 

Законопроект был инициирован в апреле, в июне состоялось его рассмотрение в профильной комиссии. Вчера он впервые обсуждался полным составом парламента. Первое чтение во вторник завершить не успели, слушание законопроекта продолжилось сегодня и на этот раз первое чтение законопроекта закончено. Это значит, что в течении следующих десяти дней депутаты могут подавать свои замечания к законопроекту. После этого профильная комиссия (в данном случае Конституционная комиссия) рассмотрит замечания депутатов и может либо передать документ на второе чтение, либо не передать. Когда будет заседать Конституционная комиссия пока не известно. Как пояснил нам председатель этой комиссии Эдуард Одинец, заседание он может назначить хоть на декабрь, хоть на март.

Журналист Rus.Postimees вчера перед началом обсуждения законопроекта побеседовал с депутатами парламента чтобы выяснить аргументы тех, кто поддерживает лишение граждан третьих стран права голоса, и тех, кто выступает против этого. 

«Отечественники» инициировали процесс

Инициаторами законопроекта были члены фракции «Отечества». Председатель партии Хелир-Валдор Сеэдер и член фракции «Отечества» Тармо Круусимяэ рассказали, зачем фракция инициировала изменения в законодательстве (ниже следует текст интервью на русском языке).

Хелир-Валдор Сеэдер

 – Сегодня слушается вопрос избирательного права иностранцев. Вы считаете, сейчас подходящее время для него? Это не создаст лишнего напряжения в обществе?

 – Мы считаем, что давно пора было это сделать. Партия «Отечество» внесла этот законопроект весной этого года, как только началась полномасштабная агрессия против Украины. Тогда особой поддержки других партий не наблюдалось, но ситуация изменилась. Сейчас уже несколько партий заявили, что готовы поддержать принятие этого законопроекта. Я надеюсь, что сегодня будет завершено первое чтение и тогда уже будет обсуждаться, будет ли достаточно политической воли и поддержки в Рийгикогу, чтобы продолжить работу над этим законопроектом и принять его. Во-вторых, нужно выяснить, требует ли лишение граждан третьих стран права голоса на местных выборах внесения изменений в Конституцию. Если требуются поправки в Конституцию, то этот состав парламента не успеет закончить работу, времени слишком мало.

 – Это сложный процесс, вы готовы к нему?

 – Мы готовы, даже если это потребует изменения Конституции. Это будет зависеть от состава следующего Рийгикогу и, во многом, будет зависеть от следующей правительственной коалиции. Но партия «Отечество» убеждена, что это необходимо сделать. Во многих странах Европы граждане третьих стран не имеют права голоса. Такого нет в Латвии, в Германии, Франции, Греции, Германии. Граждане Турции не имеют права голоса на местных выборах в Германии, так что это вполне нормально для демократических стран, уважающих права человека и соблюдающих международное право.

 – Не могли бы вы рассказать немного о том, зачем нужен этот закон?

 – Ну, это в первую очередь вопрос безопасности Эстонии. Прежде всего, я подчеркиваю, вопрос безопасности. Мы сейчас применяем санкции против России, которые ограничивают передвижение российских граждан в Европе. Например, мы говорили о туристических визах как о мере давления на российское государство, чтобы заставить его соблюдать международное право и права человека. Это можно рассматривать как комплекс мер. В то же время это касается внутренней безопасности Эстонского государства.

Крайне странно, что граждане страны, с которой мы сегодня по сути воюем… Я могу так говорить, потому что Эстония поддерживает суверенитет Украины... То есть мы воюем, а граждане этой страны имеют право формировать политическую власть в Эстонии, участвовать в местных выборах и даже косвенно в выборах главы государства Эстонии через избрание коллегии выборщиков. Это серьезная угроза безопасности. Я абсолютно не согласен с политиками, которые выразили мнение, что в данный момент это просто создает лишнюю напряженность, но не имеет другой цели или воздействия. Подчеркиваю, «Отечество» не сейчас выступило с этим предложением, а сразу после начала российской агрессии.

 – Разве на местном уровне осуществляется государственная власть?

 – Государственная власть осуществляется на местном уровне, да, потому, что местное самоуправление является частью государственного управления. Этот вопрос сложнее. Если мы посмотрим, как граждане России голосовали на выборах в РФ, то абсолютное большинство поддержало политику Путина и проголосовало за Путина. Известно, какой процент тех, кто пошел на выборы, поддержали путинский режим. Эта информация публиковалась в ​​СМИ, она общедоступна. Или, скажем, вопрос использования эстонского языка. Связывают ли живущие здесь люди себя с будущим Эстонским государством, лояльны ли они к Эстонскому государству? Все они имеют возможность выучить эстонский язык. Подайте заявление на получение эстонского гражданства, получите эстонское гражданство, свяжите свою жизнь с этой страной, если вы этого хотите!

 – Но в Эстонии на выборах не выбирают Путина, можно выбрать того, кто баллотируется. Если у нас есть кандидаты - граждане эстонского государства, которые являются угрозой безопасности, то почему не ими занимаются, а избирателями?

 – Я вам еще раз объясню. Да, эти люди могут голосовать и за Путина, потому что они граждане России и участвуют в выборах в Государственную Думу России и могут избирать Путина, могут поддерживать агрессивный недемократический авторитарный режим Путина. Это представляет опасность не только для Эстонии. Но это самая большая угроза безопасности Эстонии - агрессивный путинский режим, который также поддерживают многие российские граждане. Политики несут ответственность за то, что они делают, а граждане, избирающие политиков, тоже несут ответственность за политиков. Эта ответственность должна быть двусторонней, и, как я уже сказал, это единый пакет санкций, как и ограничение передвижения людей из России.

Теперь те же граждане, которые поддерживают путинский режим в России, также получают право избирать на местных выборах в Эстонии. Для поддержки путинского режима они имеют право формировать и здесь политическую власть. Мы видим что это очень тесно связана с языковой проблемой, а языковая проблема связана с наличием у человека информации. С информацией во многом связано то, какой выбор делает человек, какой стране он будет лоялен. Сегодня мы видим, как трудно было на протяжении 30 лет реализовать переход на эстоноязычное образование, если местное самоуправление, в ведении которого находится школа, работает систематически против перехода на эстоноязычную систему образования. Это, в свою очередь, вопрос интеграции. Мы разные, если живем в разных информационных полях, в разных языковых пространствах. Тогда надеяться на успешную интеграцию очень сложно. Так что эти вопросы гораздо шире, они связаны между собой.

Социал-демократы категорически против

Против законопроекта выступают представители Социал-демократической партии. Представитель конституционной комиссии Рийгикогу Эдуард Одинец и член фракции СДП Раймонд Кальюлайд пояснили, что не так с законопроектом.

Эдуард Одинец

 – На самом деле законопроект, который сегодня рассматривается в Рийгикогу, не касается собственно граждан России и Украины, он касается всех иностранных граждан или всех граждан третьих стран, которые постоянно проживают в Эстонии, за исключением граждан Европейского союза. Поэтому совершенно неправильно говорить о том, что кто-то за или кто-то против того, чтобы лишить граждан России и Белоруссии права голосовать на местных выборах, которые, кстати, будут только через три года.

Мы сейчас говорим и обсуждаем законопроект, который касается всех граждан третьих стран, независимо от их гражданства. И, на мой взгляд, как председателя конституционной комиссии Рийгикогу, это является прямым нарушением того, что записано в нашей Конституции. И наша Конституция говорит о том, что у всех, постоянно проживающих на территории местного самоуправления людей есть право голосовать на выборах этого местного самоуправления. Этой же точки зрения придерживается и канцлер права, и президент. Он об этом говорил. То есть здесь для меня вопрос не в гражданстве, а вопрос в том, что это конституционное право каждого человека, который постоянно проживает здесь, выбирать органы местного самоуправления.

 – Вам же известны аргументы, которые при этом приводились. Граждане страны, которая начала войну, не должны голосовать на наших местных выборах.

 – Я еще раз повторяю, что наша Конституция говорит о том, что у всех есть право голосовать, и мы говорим о выборах, которые состоятся через три года. То есть это не те выборы, которые будут сейчас. И я понимаю, ради того, чтобы решить какие-то проблемы, которые, может быть, будут через три года, надо менять сейчас Конституцию. Все к этому готово, но мне кажется, сейчас нужно заниматься другими проблемами, которые на самом деле волнуют людей Эстонии, а не тем вопросом, который сейчас никому не сделает ни хорошо, ни плохо.

 – Ваш коллега по партии (Раймонд Кальюлайд) сказал, что просто перед выборами это делать гораздо проще, потому что это мобилизует электорат. Но это как раз значит, что эта проблема волнует граждан Эстонии, просто не ваших избирателей, а их избирателей, не так ли?

 – Я думаю, что граждан Эстонии волнует проблема войны в Украине, проблема агрессии, проблема поведения агрессивного государства. Все ищут пути, как бороться против этой агрессии, какие шаги нужно предпринять, чтобы заставить нашу страну-соседа вести себя по-другому. Но для меня вопрос в том, что это отмена права голосовать для части людей на тех выборах, которые будут проходить через три года. Поможет ли это сейчас остановить агрессию России в Украине и закончить эту войну? То есть я не вижу здесь прямой связи.

С другой стороны, если это долгий процесс, особенно с изменением Конституции, то может как раз через три года и успеют. Дело в том, что все законопроекты, которые сейчас будут проходить, они все равно не дойдут ни до какого своего логического завершения, потому что буду выборы парламента и все начнется снова. Эта тема неоднократно обсуждалась и на коалиционных переговорах. Была достигнута договоренность, что мы до выборов Рийгикогу не будем заниматься этой темой. Эта тема сейчас неактуальна, и мне непонятно поведение наших коалиционных партнеров, которые по-прежнему пытаются продавить этот законопроект.

 – Почему, как вы считаете, изменила свое мнение Партия реформ?

 – Очевидно, из-за того же самого. Приближаются выборы, нужно работать с электоратом, нужно говорить о каких-то идеях, которые могли бы быть, наверное, популярными.

 – Но три недели назад они об этом тоже знали. И три недели назад их мнение было другим.

 – Поэтому и непонятно, почему они вчера так резко изменили свое мнение и свою позицию. Потому что когда этот вопрос обсуждался в конституционной комиссии, депутаты от Партии реформ голосовали против этого законопроекта. То есть до сих пор они выражали как раз ту точку зрения, что этот законопроект антиконституционный, и он сейчас нам не нужен. Очевидно, видят, что тема популярная, важная для определенной части электората и пытаются на этой волне тоже продвигаться.

 – Михаил Лотман буквально 20 минут назад сказал, что для него это в первую очередь вопрос этики. Вы ему не верите? Или вы с этим не согласны?

 – Вопросы этики кого? Вопросы этики чего?

 – Граждане страны, которая осудила войну, у нас выбирают власть.

 – Мы сейчас говорим о местных выборах, которые пройдут через три года. И сейчас в ближайшие годы граждане никакой страны агрессора не выбирают местную власть.

 – То есть вы считаете, что он врет или он неправильно понимает какие-то этические вопросы?

 – Очевидно, у нас просто разная точка зрения на этот вопрос. То есть мы сейчас говорим же не о войне, не об агрессоре. Я думаю, здесь с депутатом Лотманом у нас  одинаковые точки зрения на то, что происходит в Украине и на то, как ведет себя страна-агрессор.

 – Для него это именно вопрос о войне. А для вас нет?

 – Да, для меня это вопрос конституционных прав постоянных жителей Эстонии. Право избирать местную власть, решать вопрос местных дорог, детских садов, озеленения и так далее. Потому что если они инициировали этот законопроект, напирая на вопросы безопасности нашей страны, то мне кажется, наоборот. Когда мы лишаем права голоса в некоторых местных самоуправления практически половину жителей, то это вопрос безопасности.

 – Если бы вы баллотировались не в Кохтла-Ярве, а где-нибудь в Пярнумаа, ваше мнение было бы таким же?

 – Я председатель конституционной комиссии парламента. Моя первая задача –следить за тем, чтобы ни один шаг, который предпринимает парламент, не нарушал конституционные права наших жителей. Я еще раз повторяю, что это моя точка зрения, и она не изменяется в зависимости от того, где я баллотируюсь.

 – Так все же знают, что это противоречие Конституции есть и ваши коллеги, которые инициировали этот законопроект, готовы менять Конституцию.

 – Давайте сначала изменим Конституцию. Давайте сначала достигнем консенсуса по этому вопросу. Давайте пройдем все эти пути изменения Конституции. И если мы ее изменим, тогда будем инициировать такие законопроекты. То есть здесь нужно немножко по другому работать, и логика в парламенте должна быть другая.

Партия реформ все-таки за лишение россиян права голоса 

Многим показалась странной смена риторики Партии реформ. Еще в конце августа несколько известных членов партии, включая премьер-министра, высказались против лишения граждан РФ права голоса. Однако вчера оказалось, что члены фракции Партии реформ скорее поддерживают законопроект. Члены фракции пояснили, как они лично и его коллеги по партии относятся к внесенному законопроекту (ниже тест интервью на русском языке).

Кристен Михал

 – Сегодня на обсуждение поставлен законопроект о праве голоса иностранных граждан. Как вы к нему относитесь?

 – Сейчас будет завершено первое чтение, и что будет дальше пока трудно сказать. С этим законопроектом в любом случае предстоит еще много работы. Не факт, что в этом составе парламента он пройдет во второе чтение. Но если вы интересуетесь моим отношением в принципе, то, по моему личному мнению, и – осмелюсь предположить  – по мнению большинства в нашей фракции, граждане России, которые ходят в посольство чтобы поучаствовать в российских выборах, которые выбирали Путина, не должны участвовать в наших местных делах.

 – Если я не ошибаюсь, Партия реформ изменила свою позицию по этому поводу. Недавно еще Кая Каллас говорила, что лишения прав голоса не будет.

 – Я думаю, Кая Каллас просто выразила свое мнение, что этот законопроект в этом составе парламента далеко не продвинется. Мы сейчас в коалиции с социал-демократами, которые как минимум в этом составе правительственной коалиции не готовы принимать такое решение. Но мы имеем право высказывать свое мнение, свои политические взгляды. Конечно в нынешней обстановке, когда российское государство убивает в Украине женщин и детей, граждане этого государства не должны принимать участие в принятии решений о местной жизни, не должны выбирать собрания самоуправлений.

 – Разве на местном уровне происходит реализация государственной власти?

 – Мне кажется, вы преуменьшаете значение местной власти. Например, в столице вместе с Харьюмаа у нас создается около 65 процентов добавленной стоимости. То есть два самоуправления производят огромную часть ВВП Эстонии. И при этом какой подход к образованию на эстонском языке? Мы же знаем, что мэр Таллинна именно опираясь на этот электорат был настроен очень негативно к переходу на эстоноязычное образование. Так что я не согласен с вами в плане значимости местного уровня. Очень важно как именно в столице относятся к вопросам государственности, образования и культуры.

Член фракции Партии реформ Ээрик-Нийлес Кроссь

 – Как вы считаете, нужно ли отменить право голосовать для иностранных граждан? Пару недель назад Кая Каллас говорила, что этого не будет. Что изменилось?

 – Что касается российских граждан, то по крайней мере до тех пор, пока в России существует режим, который можно считать не только поддерживающим терроризм, но и практикующим терроризм, это элементарный вопрос безопасности. И пока существует этот режим, гражданам России пока следует отказать в праве голосовать.

 – Но в Эстонии человек не может выбрать Путина, он может голосовать только за кандидата, который будет баллотироваться на наших выборах.

 – Ну, в Эстонии человек может проголосовать за Путина на выборах в РФ. Если верить обнародованным цифрам о голосовании, даже если не до конца им можно верить, Путина выбирают довольно многие из тех, у кого есть право голоса. Хотя это действительно прямо не влияет на Эстонскую Республику. Но все равно люди, в большинстве своем прожившие в Эстонской Республике уже несколько десятков лет, но решившие остаться гражданами России, не должны иметь права голоса и на уровне самоуправлений в Эстонии.

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