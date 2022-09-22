Лишат ли граждан РФ права голоса: депутаты приступили к рассмотрению законопроекта

– Для него это именно вопрос о войне. А для вас нет?
– Да, для меня это вопрос конституционных прав постоянных жителей Эстонии. Право избирать местную власть, решать вопрос местных дорог, детских садов, озеленения и так далее. Потому что если они инициировали этот законопроект, напирая на вопросы безопасности нашей страны, то мне кажется, наоборот. Когда мы лишаем права голоса в некоторых местных самоуправления практически половину жителей, то это вопрос безопасности.
– Если бы вы баллотировались не в Кохтла-Ярве, а где-нибудь в Пярнумаа, ваше мнение было бы таким же?
– Я председатель конституционной комиссии парламента. Моя первая задача –следить за тем, чтобы ни один шаг, который предпринимает парламент, не нарушал конституционные права наших жителей. Я еще раз повторяю, что это моя точка зрения, и она не изменяется в зависимости от того, где я баллотируюсь.
– Так все же знают, что это противоречие Конституции есть и ваши коллеги, которые инициировали этот законопроект, готовы менять Конституцию.
– Давайте сначала изменим Конституцию. Давайте сначала достигнем консенсуса по этому вопросу. Давайте пройдем все эти пути изменения Конституции. И если мы ее изменим, тогда будем инициировать такие законопроекты. То есть здесь нужно немножко по другому работать, и логика в парламенте должна быть другая.
Партия реформ все-таки за лишение россиян права голоса
Многим показалась странной смена риторики Партии реформ. Еще в конце августа несколько известных членов партии, включая премьер-министра, высказались против лишения граждан РФ права голоса. Однако вчера оказалось, что члены фракции Партии реформ скорее поддерживают законопроект. Члены фракции пояснили, как они лично и его коллеги по партии относятся к внесенному законопроекту (ниже тест интервью на русском языке).
Кристен Михал