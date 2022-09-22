Лишат ли граждан РФ права голоса: депутаты приступили к рассмотрению законопроекта

– Мне кажется, вы преуменьшаете значение местной власти. Например, в столице вместе с Харьюмаа у нас создается около 65 процентов добавленной стоимости. То есть два самоуправления производят огромную часть ВВП Эстонии. И при этом какой подход к образованию на эстонском языке? Мы же знаем, что мэр Таллинна именно опираясь на этот электорат был настроен очень негативно к переходу на эстоноязычное образование. Так что я не согласен с вами в плане значимости местного уровня. Очень важно как именно в столице относятся к вопросам государственности, образования и культуры.

Член фракции Партии реформ Ээрик-Нийлес Кроссь

– Как вы считаете, нужно ли отменить право голосовать для иностранных граждан? Пару недель назад Кая Каллас говорила, что этого не будет. Что изменилось?

– Что касается российских граждан, то по крайней мере до тех пор, пока в России существует режим, который можно считать не только поддерживающим терроризм, но и практикующим терроризм, это элементарный вопрос безопасности. И пока существует этот режим, гражданам России пока следует отказать в праве голосовать.

– Но в Эстонии человек не может выбрать Путина, он может голосовать только за кандидата, который будет баллотироваться на наших выборах.