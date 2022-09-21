Евросоюз готовит реакцию на действия Путина

Объявление о частичной мобилизации в России и о проведении так называемых «референдумов» на оккупированных РФ территориях Украины – это четкий сигнал всему международному сообществу о том, что Путин заинтересован только в продолжении своей разрушительной войны, заявил на брифинге в Брюсселе в среду, 21 сентября, официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.

«Это сигнал международному сообществу, особенно в решающую неделю проведения Генеральной Ассамблеи ООН о том, что Путин не заинтересован в урегулировании кризиса, а хочет углубить его и продолжать войну», – сказал он.

Заявление Путина не останется для него без последствий, пообещал Стано. Лидеры стран ЕС уже провели координационную встречу, на которой обсудили ответ Евросоюза на продолжение агрессивной войны против Украины. «Сюда входят все аспекты агрессии: совершенные преступления, "референдумы", обнаружение массовых захоронений, в частности в Изюме, и, конечно же, объявление о частичной мобилизации в России», – уточнил представитель ЕС. Он отказался преждевременно обсуждать детали, сославшись на конфиденциальность этих дискуссий.

Ядерное оружие – часть путинского «арсенала террора»