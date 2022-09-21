Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к войне

«Необходимо добросовестно обобщать и применять успешный опыт реформ, понимать новую ситуацию и требования задач, сфокусироваться на подготовке к войне, а также иметь мужество исследовать и вводить новшества», – сказал китайский лидер.

Он назвал историческим достижение Пекина в усовершенствовании реформы национальной обороны и вооруженных сил Китая, благодаря чему народная армия теперь имеет новую систему и структуру, передает РБК.

Кроме того, китайский лидер дал указания представителям Центрального военного совета (ЦВС), Народной вооруженной милиции и военных академий КНР начинать планирование следующей военной реформы.

О проведении масштабной военной реформы, о которой идет речь, Си Цзиньпин заявил в 2015 году. Отставной полковник генштаба китайской армии Юэ Ган назвал ее тогда крупнейшей военной реформой с 1950-х годов. В рамках реформы планировалось объединить все виды войск под единым военным командованием, которое должно было быть создано к 2020 году, а также создать «элитные боевые подразделения». По словам председателя КНР, в армии будет создана новая дисциплинарная структура, а также новые политический и юридический комитеты.