Полиция безопасности (КаПо) предложила Департаменту полиции и погранохраны аннулировать вид на жительство гражданина Российской Федерации Андрея Сущева. Сегодня его депортировали из Эстонии.
Фото ⟩ КаПо выслала из Эстонии кремлевского провокатора
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КаПо выслала из Эстонии кремлевского провокатора
Департамент полиции и погранохраны сегодня аннулировал вид на жительство Сущева, поскольку КаПо считает его лицом, представляющим прямую угрозу безопасности Эстонской Республики и других государств-членов Европейского Союза.
После аннулирования вида на жительство Сущева выслали из страны, а также запретили ему въезд в Эстонию и шенгенскую визовую зону на десять лет.
Подробные обстоятельства депортации мужчины на данный момент не разглашаются.
Насколько известно Postimees, он является давним активистом, принимавшим участие в организации российских знаменательных дат.