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Фото ⟩ КаПо выслала из Эстонии кремлевского провокатора

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Брита-Мария Алас
КаПо выслала из Эстонии кремлевского провокатора
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Андрея Сущева высылают из Эстонии.
Андрея Сущева высылают из Эстонии. Фото: Kapo/PPA

Полиция безопасности (КаПо) предложила Департаменту полиции и погранохраны аннулировать вид на жительство гражданина Российской Федерации Андрея Сущева. Сегодня его депортировали из Эстонии.

Департамент полиции и погранохраны сегодня аннулировал вид на жительство Сущева, поскольку КаПо считает его лицом, представляющим прямую угрозу безопасности Эстонской Республики и других государств-членов Европейского Союза.

После аннулирования вида на жительство Сущева выслали из страны, а также запретили ему въезд в Эстонию и шенгенскую визовую зону на десять лет.

Подробные обстоятельства депортации мужчины на данный момент не разглашаются.

Насколько известно Postimees, он является давним активистом, принимавшим участие в организации российских знаменательных дат.

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