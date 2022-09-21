Тоомас Кивимяги: лишение граждан России права голоса в Эстонии неизбежно

Как передала BNS пресс-служба фракции, Кивимяги подчеркнул, что ни международные конвенции, ни договоры не имеют полномочий предписывать Эстонии или препятствовать во введении ограничений на участие в выборах. «Подтверждением тому является и тот факт, что во многих странах ЕС у граждан третьих стран права участвовать в выборах нет – например, в Германии, Франции, Латвии», – напомнил Кивимяги.

По словам Кивимяги, после завершения первого чтения законопроекта следует внести в него поправки, чтобы он не противоречил Конституции. Он отметил, что если в результате анализа станет ясно, что для этого придется инициировать внесение поправок к Конституции, то Партия реформ это поддержит.