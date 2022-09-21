Побег из России на самолете стоит сейчас тысячи евро, но даже по таким ценам не найти свободных мест на ближайшие даты.
Паника на фоне мобилизации: россияне массово скупают билеты на любые доступные авиарейсы
С начала войны путушествие из России стало чрезвычайно сложным делом. Практически все европейские авиакомпании перестали летать в Россию (исключением является, например, старый союзник России – Сербия, столица которой имеет воздушные мосты с Россией), а российским авиакомпаниям, в свою очередь, запретили проход через европейское воздушное пространство.
Остальные рейсы из России (которые выполнялись в основном из Турции, через страны Азии и Аравийского полуострова) дорожали все больше и больше, но после объявления мобилизации цены выросли в разы. Например, те, кто хочет лететь бюджетной авиакомпанией Air Arabia из Москвы в Стамбул, должны быть готовы заплатить 49 992 рубля или около 826 евро за перелет в одну сторону через Шарджу. Вылететь можно только в субботу, так как более ранние рейсы забиты.
Учитывая порой абсурдные принципы ценообразования авиакомпаний, неудивительно, что перелет только в Шарджу будет еще дороже – 107 301 рубль, или около 1760 евро. И все равно придется ждать до субботы. В момент, когда туристический портал Postimees проводил исследование, на странице Airarabia.com появилось всплывающее окно с предупреждением, что 93 человека сейчас изучают стоимость одного и того же рейса: «бронируйте сейчас же, а то цены вырастут».
Как обстоят дела с прямыми рейсами в Турцию? Turkish Airlines продолжали летать в Россию несмотря на войну, а российские туристы по-прежнему приветствуются в Турции. С ценами дело обстоит еще хуже: билеты на прямые рейсы из Москвы в Стамбул были распроданы на среду, четверг, пятницу и субботу. Первое свободное место было на 25 сентября, и продавалось оно за 172 790 рублей, или около 2833 евро.
Если хотите неудобств, то можете добраться до Измира за полцены. Вам стоит подождать до понедельника, ведь только тогда у эконом-авиакомпании Pegasus Airlines появятся первые свободные места на этот прямой рейс: за 1614 евро в одну сторону!
Но Баку? У Azerbaijan Airlines нет мест ни на пятницу, ни на субботу, ни на воскресенье. В понедельник трехчасовой перелет можно осуществить за 869 евро, а во вторник за впечатляющие 394 евро: вероятно, по той причине, что введен в эксплуатацию широкофюзеляжный Boeing 767-300 с большей вместимостью.
Может, в Санкт-Петербурге дела обстоят иначе? Напротив! Существует всего несколько прямых рейсов из аэропорта Пулково за границу. Например, Emirates предоставляет рейсы в Дубай, китайские авиалинии летают в Ланьчжоу, Урумчи, Шанхай-Пудун, Сиань и Пекин (но въезд в Китай в настоящее время затруднен из-за мер COVID-19 в Китае). Также есть рейсы в Баку, Ереван и Белград. Но мест нет: первые билеты в Дубай доступны к 27 сентября, а за шестичасовой перелет в одну сторону (доступен только бизнес-класс) хотят не больше не меньше – 6710 евро.
Дешевле было бы добраться до Баку – первый прямой рейс на 26 сентября стоит 1888 евро в эконом-классе IrAero, а еще дешевле было бы сбежать в Ереван, но мест до 27 сентября нет. Затем есть компания под названием Fly One Armenia, которая, похоже, связана с эконом-авиакомпанией Flye One из страны-кандидата в Европейский союз Молдовы. Четырехчасовой ночной перелет стоит 918 евро, а взять с собой можно одну небольшую сумку размером в 40х30х20 сантиметров. Тем, кто хочет уехать с большей ручной кладью или чемоданом, придется доплатить.
Первые места на прямой рейс в Белград из Москвы и Санкт-Петербурга будут доступны только в конце октября.