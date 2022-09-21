Паника на фоне мобилизации: россияне массово скупают билеты на любые доступные авиарейсы

Если хотите неудобств, то можете добраться до Измира за полцены. Вам стоит подождать до понедельника, ведь только тогда у эконом-авиакомпании Pegasus Airlines появятся первые свободные места на этот прямой рейс: за 1614 евро в одну сторону!

Но Баку? У Azerbaijan Airlines нет мест ни на пятницу, ни на субботу, ни на воскресенье. В понедельник трехчасовой перелет можно осуществить за 869 евро, а во вторник за впечатляющие 394 евро: вероятно, по той причине, что введен в эксплуатацию широкофюзеляжный Boeing 767-300 с большей вместимостью.

Может, в Санкт-Петербурге дела обстоят иначе? Напротив! Существует всего несколько прямых рейсов из аэропорта Пулково за границу. Например, Emirates предоставляет рейсы в Дубай, китайские авиалинии летают в Ланьчжоу, Урумчи, Шанхай-Пудун, Сиань и Пекин (но въезд в Китай в настоящее время затруднен из-за мер COVID-19 в Китае). Также есть рейсы в Баку, Ереван и Белград. Но мест нет: первые билеты в Дубай доступны к 27 сентября, а за шестичасовой перелет в одну сторону (доступен только бизнес-класс) хотят не больше не меньше – 6710 евро.

Дешевле было бы добраться до Баку – первый прямой рейс на 26 сентября стоит 1888 евро в эконом-классе IrAero, а еще дешевле было бы сбежать в Ереван, но мест до 27 сентября нет. Затем есть компания под названием Fly One Armenia, которая, похоже, связана с эконом-авиакомпанией Flye One из страны-кандидата в Европейский союз Молдовы. Четырехчасовой ночной перелет стоит 918 евро, а взять с собой можно одну небольшую сумку размером в 40х30х20 сантиметров. Тем, кто хочет уехать с большей ручной кладью или чемоданом, придется доплатить.