Лавли Перлинг: проживающим в Эстонии гражданам РФ пора отказаться от гражданства страны-агрессора

Перлинг, которая сейчас работает экспертом по правовым вопросам в Украине, напомнила гражданам России в Эстонии, что если они примут повестку к мобилизации и пойдут на войну на стороне России, они совершат преступление, которое в Эстонии уголовно наказуемо и может привести к аннулированию вида на жительство в Эстонии. Если они утратят вид на жительство в Эстонии, это может иметь несколько последствий для их передвижения и деятельности по всей Европе, добавила она.