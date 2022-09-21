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Лавли Перлинг: проживающим в Эстонии гражданам РФ пора отказаться от гражданства страны-агрессора

Прийт Пуллеритс
Лавли Перлинг: проживающим в Эстонии гражданам РФ пора отказаться от гражданства страны-агрессора
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Бывший госпрокурор Лавли Перлинг.
Бывший госпрокурор Лавли Перлинг. Фото: Sander Ilvest

Если проживающие в Эстонии граждане РФ в рамках мобилизации получат повестку в российскую армию для участия в войне против Украины, по словам бывшего генпрокурора Лавли Перлинг (Партия правых), для них это еще одно подтверждение того, что пора попытаться отказаться от гражданства страны-агрессора.

Перлинг, которая сейчас работает экспертом по правовым вопросам в Украине, напомнила гражданам России в Эстонии, что если они примут повестку к мобилизации и пойдут на войну на стороне России, они совершат преступление, которое в Эстонии уголовно наказуемо и может привести к аннулированию вида на жительство в Эстонии. Если они утратят вид на жительство в Эстонии, это может иметь несколько последствий для их передвижения и деятельности по всей Европе, добавила она.

Хотя каждый гражданин обязан откликнуться на призыв страны о помощи, по словам Перлинг, этот аргумент не считается, поскольку Россия является государством-агрессором, а участие в агрессии является преступлением в соответствии с Пенитенциарным кодексом Эстонии.

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