Ср, 21.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Департамент окружающей среды попытается отловить тартуского медведя

BNS
Департамент окружающей среды попытается отловить тартуского медведя
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Специалисты Департамента окружающей среды попытаются отловить уже второй день блуждающего по улицам Тарту медведя с помощью ловушки-ящика.

Как пояснил руководитель бюро охоты Департамента окружающей среды Аймар Ракко, ловушку установят в зеленой зоне между зданием Университета естественных наук и рекой Эмайыги. «Может быть, медведь ночью вернется той же тропой», – предположил он. Если поступит информация о другом маршруте перемещений медведя, ловушку можно будет переставить.

Ранним утром в среду по улицам Тарту снова бродил медведь. Он сбежал от полиции в парк Тяхтвере, пишет Elu24.

«Сегодня рано утром полицейские заметили бежавшего по дороге медведя. К сожалению, медведь скрылся в кустах парка Тяхтвере. На этот раз его не удалось поймать и вывезти из города», – пишут сотрудники Лыунаской префектуры на своей странице в Facebook.

Однако полиция передала информацию об опасном животном, бродящем по городу, в Департамент охраны окружающей среды. «Мы также просим и всех остальных жителей города поступить также, если они заметят медведя, бродящего в районе реки Эмайыги. Если вы заметили медведя, вам следует держаться от него на безопасном расстоянии и позвонить по телефону 1247», – говорится в сообщении.

Охотники предполагают, что это могут быть разые медведи, а не один и тот же.

Ключевые слова
Наверх