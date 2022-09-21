Департамент окружающей среды попытается отловить тартуского медведя

Как пояснил руководитель бюро охоты Департамента окружающей среды Аймар Ракко, ловушку установят в зеленой зоне между зданием Университета естественных наук и рекой Эмайыги. «Может быть, медведь ночью вернется той же тропой», – предположил он. Если поступит информация о другом маршруте перемещений медведя, ловушку можно будет переставить.

Ранним утром в среду по улицам Тарту снова бродил медведь. Он сбежал от полиции в парк Тяхтвере, пишет Elu24.

«Сегодня рано утром полицейские заметили бежавшего по дороге медведя. К сожалению, медведь скрылся в кустах парка Тяхтвере. На этот раз его не удалось поймать и вывезти из города», – пишут сотрудники Лыунаской префектуры на своей странице в Facebook.

Однако полиция передала информацию об опасном животном, бродящем по городу, в Департамент охраны окружающей среды. «Мы также просим и всех остальных жителей города поступить также, если они заметят медведя, бродящего в районе реки Эмайыги. Если вы заметили медведя, вам следует держаться от него на безопасном расстоянии и позвонить по телефону 1247», – говорится в сообщении.