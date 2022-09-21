«Новости в 7» за 21 сентября: «частичная» мобилизация в РФ и ее последствия для Эстонии, 805 лет битве в Мадисов день и хореографический спектакль на пилоне

Сегодня в выпуске:

- Сегодняшняя дата войдет в историю как начало нового этапа необъявленной войны в Украине. Россисйкий президент объявил о частичной мобилизации и стремлении окончательно присоединить оккупированные территории.

- Новости Эстонии: кому пора проверять дымоходы и отопительные приборы и что будет с личным оружием живущих здесь граждан России?

- Как объявленная Путиным мобилизация военнослужащих запаса повлияет на жизнь в нашей стране? Этот и другие вопросы мы обсудили с гостем студии, экспертом по стратегической коммуникации Игорем Ляпиным

- 805 лет назад неподалеку от Вильянди состоялось решающее сражение между эстами и чужеземными захватчиками-крестоносцами. О битве Мадисова дня и ее влиянии на современную историю Эстонии - в нашем специальном материале

- Что такое пилон, как он согласуется с хореографией и можно ли при его помощи создать полноценный спектакль? Наша съемочная группа разбиралась в тонкостях искусства танца на шесте.