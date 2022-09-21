Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 21 сентября: «частичная» мобилизация в РФ и ее последствия для Эстонии, 805 лет битве в Мадисов день и хореографический спектакль на пилоне
Сегодня в выпуске:
- Сегодняшняя дата войдет в историю как начало нового этапа необъявленной войны в Украине. Россисйкий президент объявил о частичной мобилизации и стремлении окончательно присоединить оккупированные территории.
- Новости Эстонии: кому пора проверять дымоходы и отопительные приборы и что будет с личным оружием живущих здесь граждан России?
- Как объявленная Путиным мобилизация военнослужащих запаса повлияет на жизнь в нашей стране? Этот и другие вопросы мы обсудили с гостем студии, экспертом по стратегической коммуникации Игорем Ляпиным
- 805 лет назад неподалеку от Вильянди состоялось решающее сражение между эстами и чужеземными захватчиками-крестоносцами. О битве Мадисова дня и ее влиянии на современную историю Эстонии - в нашем специальном материале
- Что такое пилон, как он согласуется с хореографией и можно ли при его помощи создать полноценный спектакль? Наша съемочная группа разбиралась в тонкостях искусства танца на шесте.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 21 сентября.