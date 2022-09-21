«Яма, в которую Россия закапывается все глубже». Как мобилизация скажется на экономике

В эту среду президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В нем есть один засекреченный пункт – вероятно, он касается числа тех, кого хотят отправить на фронт. При этом, по словам министра обороны Сергея Шойгу, речь идет о 300 тысячах человек.

Русская служба Би-би-си попросила специалистов объяснить, что будет с экономикой, когда из нее «вытащат» тысячи экономически активных граждан.

Минус полпроцента

Мобилизация в объявленном виде затронет порядка 1% мужчин в возрасте от 20 до 55 лет и 0,5% рабочей силы, говорит Би-би-си экономист Bloomberg Александр Исаков. Именно эти возрастные группы максимально включены в экономическую жизнь – в ней участвуют порядка 95% молодых мужчин, отмечает он.

Насколько болезненным станет для экономики «выпадение» этой группы, сказать сложно: пока в уравнении слишком много неизвестных. В частности, как именно будет организован призыв и сильно ли он затронет людей с редкими навыками. Чем сильнее, тем серьезнее будет влияние на экономический рост.

«Если мобилизуют сотрудников частных охранных агентств, все нормально. Если тех, кто занимается нормальной производительной деятельностью, - это еще один удар по экономике», – соглашается экономист Рубен Ениколопов.

Особенно ощутимым он будет, если, как следует из указа, под мобилизацию попадут многие офицеры запаса – в основном, выпускники военных кафедр вузов. Это сотрудники с высокой производительностью труда, отмечает Ениколопов.