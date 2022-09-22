«Мы в этом не участвуем»: граждане РФ из Эстонии на войну не хотят, но «спецоперацию» поддерживают

Большинство из них считает, что широкомасштабная война, а именно так воспринимается объявление о мобилизации, сильно изменит настроение в российском обществе. Сегодняшний день проходит для граждан РФ в Эстонии под эгидой «звонок домой». Сотни семей пытаются связаться с родственниками, в чьих семьях есть мужчины, попадающие под мобилизацию, и помочь каким-то советом.

Ни один мужчина, опрошенный нами, не согласился добровольно пересечь границу и на основании своего российского гражданства записаться в ряды Вооруженных сил России в соответствии с объявлением частичной мобилизации, хотя многие из них поддерживают войну.

Подавляющие большинство мужчин-граждан России восприняло сообщение о мобилизации как покушение на их независимое положение вне России, а многие выразили опасения по поводу принудительного вовлечения их в войну с Украиной через посольство РФ. Стоит отметить резко отрицательную реакцию среди женщин, чьи мужья, братья и отцы являются гражданами РФ, но проживают в Эстонии.

«Если раньше это было уделом личного выбора, то сейчас война приходит в каждый дом, – так озвучила коллективную реакцию женщин на объявление частичной мобилизации в России Наталья, проживающая в Силламяэ. – Не понимаю, как можно в XXI веке забирать мужей и сыновей на войну? На какую и ради чего?» В ходе разговора с близкими, друзьями, знакомыми сотрудников Rus.Postimees, ни один не высказал слова поддержки инициативе Кремля о военной мобилизации, но многие задали вопрос: «Если война с Россией будет, то где получать оружие?»

Что же касается личного ощущения, то можно однозначно оценить последствия объявления частичной мобилизации. Мы присутствуем при полном разоблачении внешнего политического курса России, при откровенной демонстрации отношения российского государства к своему гражданину, при историческом моменте снятия масок.