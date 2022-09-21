Что получит и что потеряет Путин от объявленной им мобилизации

Минус: реакция общества

В июне «Левада-центр» (включен в России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) провел по заказу издания «Спектр» опрос об отношении россиян к войне в Украине. Согласно этому опросу, войну в тот момент поддерживали 76% респондентов. С тех пор обстановка на фронте сильно осложнилась, но даже в относительно более благополучное для российской армии время ее действия в Украине не поддерживала четверть россиян.

Российское правительство изначально пыталось выстроить у населения отношение к войне, которое многие сравнивают с отношением болельщиков к футбольной команде – сторонники «спецоперации» не были вовлечены в конфликт, который для них существовал в виде трансляции по телевидению.

Как отмечает Давид Гендельман, теперь для объявления мобилизации надо сломать эту концепцию отстраненного восприятия конфликта и выстроить новую, в которой война будет касаться уже многих россиян.