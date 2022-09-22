Лотман: мы еще очень мягко относимся к гражданам страны-агрессора

– Так что ждет местных российских граждан и серопаспортников в дальнейшем? В этом контексте можно отметить и то, что высококвалифицированных российских специалистов уже лишают ВНЖ в Эстонии, не продлевая им шенгенские визы D. Какие шаги последуют дальше?
Лотман: – Вы знаете такие примеры?
Поверина: – Знаю, и могу поделиться с вами контактами. Так что же дальше?
Лотман: – Надеюсь, что дальше Россия потерпит поражение в этой бессмысленной и преступной войне и тогда отношения между нашими странами нормализуются.
Юферева-Скуратовски: – Я и моя партия будем стоять и дальше за интересы всех проживающих в Эстонии людей. Каждый второй проживающий в стране неэстонец обеспокоен тем, что государство продолжает отталкивать этих людей все дальше.
Лотман: – Представьте, что гражданин гитлеровской Германии хочет свободно работать во Франции, еще не оккупированной, или в США… Так там их просто интернировали, а у нас такого нет и не предвидится.
Мы очень мягко относимся к гражданам преступного государства.
Юферева-Скуратовски: – После этих слов я понимаю, что неспроста мне звонят мои знакомые с российским гражданством и говорят, что им страшно.
Лотман: – Тем, кто ничего плохого не сделал, нечего бояться.
– Чем аукнется намерение балтийских властей не пускать в страну бегущих от войны россиян?
Лотман: – По-моему, это неправильно. Об этом просили наши украинские коллеги, и первыми отреагировали латыши. Я намерен вынести этот вопрос на обсуждение в нашей фракции.