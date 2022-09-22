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Лотман: мы еще очень мягко относимся к гражданам страны-агрессора

Юферева-Скуратовски: Эстония повторяет ошибки 90-х
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Лотман: мы еще очень мягко относимся к гражданам страны-агрессора
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  • Лотман: гражданство России токсично
  • Юферева-Скуратовски: закон все равно ляжет на полку
  • Лотман: проблема решается топором, нужен бы скальпель

В Рийгикогу успешно прошел первое чтение законопроект, предлагающий лишить права голоса на местных выборах граждан России и серопаспортников. Предполагается, что в дальнейшем выбирать местную власть смогут только граждане Эстонии и проживающие в стране граждане ЕС. Успеет ли парламент принять инициированный партией «Отечество» закон до мартовских выборов? 

Тему обсудили в прямом эфире парламентарии-оппоненты Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия) и один из авторов законопроекта Михаил Ломан (партия «Отечество»).

Выдержки из беседы:

– Дело движется к лишению граждан РФ и серопаспортников права голоса. А что делать с заявлением канцлера юстиции о том, что данный шаг противоречит Конституции?

Лотман: – Канцлер юстиции всего лишь дала понять со ссылкой на статью 164, что законопроект может вступить в противоречие с Конституцией. Хочу сказать, что данный законопроект ждет еще множество поправок к второму чтению. И я сам не очень рад этому законопроекту.

– Но вы ведь один из его авторов?

Лотман: – Да, но я предлагал другую формулировку. Отмечу, что считаю большой проблемой то, что граждане России, поддерживающие войну в Украине, голосуют на местных выборах и формируют местную власть.

– Вы убеждены, что все эстонские граждане России и серопаспортники поддерживают войну в Украине?

Лотман: – Сейчас эта проблема решается топором, я предпочитаю скальпель. В моей формулировке права голоса должны лишиться граждане страны-агрессора.

Юферева-Скуратовски: – Центристы сразу же предложили отклонить этот законопроект уже в первом чтении, поскольку мы, как и канцлер права Юлле Мадизе, считаем, что он противоречит Конституции. Даже президент Алар Карис отметил, что не поддерживает дискриминацию значительной части населения, и каждый закон должен трактоваться однозначно, чтобы человеку было понятно, за что его наказывают.

Абсолютно не отвечает действительности то, что все граждане России как один поддерживают агрессию против Украины.

Последние исследования показывают, что 43% неэстонцев никоим образом не оправдывают эту войну. Получается, что если закон будет принят в нынешнем виде, мы накажем даже тех, кто всей душой поддерживает Украину, абсолютно лоялен Эстонии, является примерным налогоплательщиком и немало вложил в развитие этой страны.

Считаю, что Эстония повторяет ошибки 90-х, когда общество одним росчерком поделили на своих и людей второго сорта.

– Отмечу, что на вчерашнем голосовании все же не все центристы поддержали отклонение законопроектка, на зеленую кнопку нажали только 18 членов фракции…

Юферева-Скуратовски: – В своей речи я критиковала этот законопроект от имени Центристской партии, на заседании фракции мы единогласно поддержали отклонение законопроекта, а почему отдельные депутаты не участвовали в голосовании – это уже другой вопрос.

– Какую угрозу безопасности представляют местные граждане России? Как они могут навредить государству, выбирая муниципальную власть?

Лотман: – У нас другая логика. Она заключается в том, что Россия является преступным государством, которое ведет преступную войну в Украине. Граждане России в той или иной мере отвечают за то, что эта страна делает.

Я помню советскую интервенцию в Афганистан и Чехословакию и до сих пор чувствую себя виноватым. Гражданин Советского Союза Михаил Ломан чувствует себя виноватым, хотя никто не спрашивал моего разрешения на ввод войск в те страны.

Смысл всех уже принятых и принимающихся законопроектов заключается в том, что граждане России должны осознать, что это гражданство токсично.

Юферева-Скуратовски: – Я часто слышу от Isamaa, «Ээсти 200», Парти реформ и в меньшей степени от соцдемов, что гражданство – это не только право, но и обязанность, и о том, что чуть ли не у каждого гражданина России есть святая обязанность ехать в Россию и свергать там режим. Считаю это слишком наивным подходом: таким образом режимы не свергаются.

Лотман: – Это подтасовка, никто не говорил, что они должны туда ехать.

Юферева-Скуратовски: – Не надо взваливать коллективную вину на тех, у кого не было выбора: в свое время они могли взять либо серый паспорт, либо российский. И учить язык им было некогда, приходилось бороться за выживание.

– Не следует ли, освобождая граждан России и серопаспортников от права голоса, перестать взимать с них налоги?

Лотман: – Тогда их нужно освобождать от обязанности жить в Эстонии.

Юферева-Скуратовски: – Видимо, это и будет следующим вашим шагом после принятия законопроекта.

– Так что же дальше? Чего будут лишать граждан РФ и серопаспортников в дальнейшем?

Лотман: – Если законопроект не пройдет сейчас, то лишить граждан России права участия в выборах в местные органы власти можно разными другими путями.

– Вы будете этого добиваться и в дальнейшем?

Лотман: – Да! Главное в этом то, что Россия ведет преступную войну.

– Так что ждет местных российских граждан и серопаспортников в дальнейшем? В этом контексте можно отметить и то, что высококвалифицированных российских специалистов уже лишают ВНЖ в Эстонии, не продлевая им шенгенские визы D. Какие шаги последуют дальше?

Лотман: – Вы знаете такие примеры?

Поверина: – Знаю, и могу поделиться с вами контактами. Так что же дальше?

Лотман: – Надеюсь, что дальше Россия потерпит поражение в этой бессмысленной и преступной войне и тогда отношения между нашими странами нормализуются.

Юферева-Скуратовски: – Я и моя партия будем стоять и дальше за интересы всех проживающих в Эстонии людей. Каждый второй проживающий в стране неэстонец обеспокоен тем, что государство продолжает отталкивать этих людей все дальше.

Лотман: – Представьте, что гражданин гитлеровской Германии хочет свободно работать во Франции, еще не оккупированной, или в США… Так там их просто интернировали, а у нас такого нет и не предвидится.

Мы очень мягко относимся к гражданам преступного государства.

Юферева-Скуратовски: – После этих слов я понимаю, что неспроста мне звонят мои знакомые с российским гражданством и говорят, что им страшно.

Лотман: – Тем, кто ничего плохого не сделал, нечего бояться.

– Чем аукнется намерение балтийских властей не пускать в страну бегущих от войны россиян?

Лотман: – По-моему, это неправильно. Об этом просили наши украинские коллеги, и первыми отреагировали латыши. Я намерен вынести этот вопрос на обсуждение в нашей фракции.

Считаю, что так поступать неверно, потому что бегущие от войны – по разным причинам, в том числе из страха быть убитыми, а не из страха стать убийцей, – все равно ослабляют путинский режим.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: что ждет местных граждан России в дальнейшем? / Tallinna Kaubamaja / MarcCain
Студия Postimees: что ждет местных граждан России в дальнейшем? / Tallinna Kaubamaja / MarcCain Фото: Erik Prozes
  • Дело движется к лишению граждан РФ права голоса. А что делать с заявлением канцлера юстиции о том, что данный шаг противоречит Конституции?
  • Лишатся ли права голоса наряду с местными российскими гражданами и серопаспортники?
  • Принятие данного закона потребует изменение Конституции. Какова процедура? 
  • Не опасно ли переделывать Конституцию под желание конкретной партии?
  • Чем аукнется решение балтийских властей не пускать в страну бегущих от войны россиян?
  • Нужно ли что-то предпринимать для усиления защиты своих границ после объявления Россией мобилизации?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain  

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