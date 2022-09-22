Лотман: мы еще очень мягко относимся к гражданам страны-агрессора

Смысл всех уже принятых и принимающихся законопроектов заключается в том, что граждане России должны осознать, что это гражданство токсично.

Юферева-Скуратовски: – Я часто слышу от Isamaa, «Ээсти 200», Парти реформ и в меньшей степени от соцдемов, что гражданство – это не только право, но и обязанность, и о том, что чуть ли не у каждого гражданина России есть святая обязанность ехать в Россию и свергать там режим. Считаю это слишком наивным подходом: таким образом режимы не свергаются.

Лотман: – Это подтасовка, никто не говорил, что они должны туда ехать.

Юферева-Скуратовски: – Не надо взваливать коллективную вину на тех, у кого не было выбора: в свое время они могли взять либо серый паспорт, либо российский. И учить язык им было некогда, приходилось бороться за выживание.

– Не следует ли, освобождая граждан России и серопаспортников от права голоса, перестать взимать с них налоги?

Лотман: – Тогда их нужно освобождать от обязанности жить в Эстонии.

Юферева-Скуратовски: – Видимо, это и будет следующим вашим шагом после принятия законопроекта.

– Так что же дальше? Чего будут лишать граждан РФ и серопаспортников в дальнейшем?

Лотман: – Если законопроект не пройдет сейчас, то лишить граждан России права участия в выборах в местные органы власти можно разными другими путями.

– Вы будете этого добиваться и в дальнейшем?