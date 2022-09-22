В Рийгикогу успешно прошел первое чтение законопроект, предлагающий лишить права голоса на местных выборах граждан России. Предполагается, что в дальнейшем выбирать местную власть смогут только граждане Эстонии и проживающие в стране граждане ЕС. Успеет ли парламент принять инициированный партией «Отечество» закон до мартовских выборов?
Студия Postimees: что ждет местных граждан России в дальнейшем?
13:00
Студия Postimees: что ждет местных граждан России в дальнейшем?
Тему обсудят в прямом эфире парламентарии-оппоненты Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия) и один из авторов законопроекта Михаил Ломан (партия «Отечество»). Смотрите дискуссию в 13:00!
- Дело движется к лишению граждан РФ права голоса. А что делать с заявлением канцлера юстиции о том, что данный шаг противоречит Конституции?
- Лишатся ли права голоса наряду с местными российскими гражданами и серопаспортники?
- Принятие данного закона потребует изменение Конституции. Какова процедура?
- Не опасно ли переделывать Конституцию под желание конкретной партии?
- Чем аукнется решение балтийских властей не пускать в страну бегущих от войны россиян?
- Нужно ли что-то предпринимать для усиления защиты своих границ после объявления Россией мобилизации?
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