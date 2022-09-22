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Студия Postimees: что ждет местных граждан России в дальнейшем?

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: что ждет местных граждан России в дальнейшем?
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В Рийгикогу успешно прошел первое чтение законопроект, предлагающий лишить права голоса на местных выборах граждан России. Предполагается, что в дальнейшем выбирать местную власть смогут только граждане Эстонии и проживающие в стране граждане ЕС. Успеет ли парламент принять инициированный партией «Отечество» закон до мартовских выборов? 

Тему обсудят в прямом эфире парламентарии-оппоненты Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия) и один из авторов законопроекта Михаил Ломан (партия «Отечество»). Смотрите дискуссию в 13:00!

  • Дело движется к лишению граждан РФ права голоса. А что делать с заявлением канцлера юстиции о том, что данный шаг противоречит Конституции?
  • Лишатся ли права голоса наряду с местными российскими гражданами и серопаспортники?
  • Принятие данного закона потребует изменение Конституции. Какова процедура? 
  • Не опасно ли переделывать Конституцию под желание конкретной партии?
  • Чем аукнется решение балтийских властей не пускать в страну бегущих от войны россиян?
  • Нужно ли что-то предпринимать для усиления защиты своих границ после объявления Россией мобилизации?
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