Студия Postimees: что ждет местных граждан России в дальнейшем?

В Рийгикогу успешно прошел первое чтение законопроект, предлагающий лишить права голоса на местных выборах граждан России. Предполагается, что в дальнейшем выбирать местную власть смогут только граждане Эстонии и проживающие в стране граждане ЕС. Успеет ли парламент принять инициированный партией «Отечество» закон до мартовских выборов?