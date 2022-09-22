Сегодня в Эстонии отмечают День сопротивления

В память об этих событиях, по устоявшейся традиции, учащиеся 21 Таллиннской школы на рассвете поднимут на башне «Длинный Германн» государственный флаг, сообщили BNS в Государственной канцелярии.

Состоятся мемориальные мероприятия, связанные с этим днем - с утра посещение места захоронения на таллиннском некрополе Метсакальмисту руководителя правительства Эстонии в 1944 году Отто Тифа и президента Константина Пятса, днем – поминальное богослужение в память о руководителях эстонского государства, вечером - шествие академических организаций, церемония возложения венков к подножию памятника героям Освободительной войны.

22 сентября 1944 года в Таллинн, из которого к этому времени ушли немецкие войска, вступили советские войска; у власти с 18 сентября находилось правительство Отто Тифа, а на башне Длинный Герман развевался поднятый им сине-черно-белый флаг.

Советские войска заменили эстонский триколор красным флагом. Немецких войск в городе уже не было и сопротивление советским войскам оказывали вернувшиеся из Финляндии немногочисленные эстонские добровольцы.

По свидетельству историков, 21 Таллиннская школа сыграла свою роль в том, что в июне 1940 года оккупированная Советским Союзом Эстония отказалась от молчаливого подчинения чужой власти.

Летом 1940 года школа на улице Рауа стала временным домом для батальона связи эстонской армии. Именно там солдаты Эстонской Республики провели свою единственную битву Второй мировой войны.

Государственный праздник – День сопротивления и День правительства Отто Тифа отмечается в Эстонии по решению Рийгикогу уже четырнадцатый год подряд.