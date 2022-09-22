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Юношеская сборная Эстонии по футболу на отборочном турнире обыграла итальянцев

rus.postimees.ee
Юношеская сборная Эстонии по футболу на отборочном турнире обыграла итальянцев
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Эстонская юношеская сборная.
Эстонская юношеская сборная. Фото: Liisi Troska/jalgpall.ee

На отборочном турнире серии чемпионата Европы, который состоялся в Польше, эстонская сборная U19 прекрасно показала себя, забив на последних минутах итальянцам сразу два гола. Матч завершился со счетом 2:0.

Счет на 90-й минуте открыл Никита Кондрацкий. На третьей дополнительной минуте отличился Эгерт Ыунапуу. Оба игрока, а также Рико Эрнитс, который дал результативную передачу, вышли на поле после замены.

Капитан сборной Эстонии Андреас Вахер выразил большое удовлетворение итогом и отметил, что противостояние на поле было более равным, чем можно было бы заключить, исходя из статистики.

«Первые эмоции очень классные. Мы очень хорошо подготовились к этой встрече. Этот результат показывает, что нам есть, что покахать и на самом деле мы можем играть с любой командой», — сказал Вахер. - В начале матча у нас были проблемы с высоким прессингом соперника, но чем дальше, тем лучше шла наша игра, и было видно, что итальянцы подустали. Мы хорошо адаптировались к игре, и в итоге контратаки принесли нам успех", - сказал Вахер.

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