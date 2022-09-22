Юношеская сборная Эстонии по футболу на отборочном турнире обыграла итальянцев

«Первые эмоции очень классные. Мы очень хорошо подготовились к этой встрече. Этот результат показывает, что нам есть, что покахать и на самом деле мы можем играть с любой командой», — сказал Вахер. - В начале матча у нас были проблемы с высоким прессингом соперника, но чем дальше, тем лучше шла наша игра, и было видно, что итальянцы подустали. Мы хорошо адаптировались к игре, и в итоге контратаки принесли нам успех", - сказал Вахер.