Тянак может заявить о завершении карьеры?

Йоуки не считает это слишком вероятным, но и не исключает полностью.

«Стиль Тянака – ворчать на все. Он негативно высказывался и о Toyota. Насколько я понял, он не нашел общего языка и с людьми в Toyota», — рассказал менеджер о сотрудничестве, которое якобы закончилось хлопком двери в 2019 году.

Немного позже Йоуки добавил, что не следует принимать слишком всерьез высказывания Тянака о Hyundai, потому что это в его духе.

Анттила, который также представлял Toyota в 2018 и 2019 годах, не считает Тянака проблемным водителем.

«У меня никогда не было с ним проблем. С ним можно было открыто говорить обо всем. Разумеется, я не донимал его вопросами о состоянии машины. Он просто не поладил с руководителем команды», — напомнил он о напряженных отношениях между Тянаком и Томми Мякиненом, про которые также много лет писали в прессе.

«Понятно, что если стремишься к титулу чемпиона мира, иногда нужно быть чуть выше», - пояснил Анттила и добавил, что Тянак на самом деле очень хорошо ладит с ведущими представителями японского производителя автомобилей. «Никто не ушел, хлопнув дверью, наоборот, ему сказали, что он всегда сможет вернуться».

Что касается возможного перехода Тянака в М-Спорт, то, по словам Анттила, это было бы реально, если бы британская команда снова получила нормальное финансирование от Ford.

«Если бы Тянак получал там такую ​​же зарплату, как в Hyundai, то я рассмотрел бы его переход в М-Спорт», — прокомментировал Анттила.

Однако Йоуки не верит в этот сценарий.

«M-Спорт не пойдет на такой риск, выплачивая Тянаку сумму, близкую к той, что сейчас платит Hyundai. Даже Себастьян Ожье не получал таких сумм в M-Спорт», — сказал менеджер, который считает вполне реальной возможность того, что Тянак, несмотря ни на что, продолжит работу в Hyundai. Зарплата там просто лучшая, а завоевывать победы можно и на их машинах.

В заключение Анттила высказал и такой вариант, что Тянак просто заявит о завершении карьеры.