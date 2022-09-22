Чемпион Эстонии по баскетболу, пярнуский «Садам» завершил выступление в квалификации Лиги чемпионов FIBA уже после первого матча, сообщает rus.err.
Пярнуский «Садам» вылетел из Лиги чемпионов и будет играть в Кубке Европы
Пярнуский «Садам» вылетел из Лиги чемпионов и будет играть в Кубке Европы
Накануне в четвертьфинале проходящего в Белграде квалификационного турнира пярнусцы в напряженной концовке уступили соперникам из австрийского клуба «Гмунден» со счетом 80:82.
Решающую и ставшую победной атаку австрийцы провели практически с финальной сиреной. По мнению эстонцев, ей предшествовало нарушение правил, которое осталось незамеченным.
В итоге «Садам» выбыл из борьбы за попадание в групповой раунд Лиги чемпионов и теперь продолжит евросезон в турнире рангом ниже - Кубке Европы FIBA.
Ключевые слова