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Пярнуский «Садам» вылетел из Лиги чемпионов и будет играть в Кубке Европы

rus.postimees.ee
Пярнуский «Садам» вылетел из Лиги чемпионов и будет играть в Кубке Европы
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Матч "Садам" - "Гмунден".
Матч "Садам" - "Гмунден". Фото: championsleague.basketball

Чемпион Эстонии по баскетболу, пярнуский «Садам» завершил выступление в квалификации Лиги чемпионов FIBA уже после первого матча, сообщает rus.err

Накануне в четвертьфинале проходящего в Белграде квалификационного турнира пярнусцы в напряженной концовке уступили соперникам из австрийского клуба «Гмунден» со счетом 80:82.

Решающую и ставшую победной атаку австрийцы провели практически с финальной сиреной. По мнению эстонцев, ей предшествовало нарушение правил, которое осталось незамеченным.

В итоге «Садам» выбыл из борьбы за попадание в групповой раунд Лиги чемпионов и теперь продолжит евросезон в турнире рангом ниже - Кубке Европы FIBA.

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