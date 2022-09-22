Пярнуский «Садам» вылетел из Лиги чемпионов и будет играть в Кубке Европы

Накануне в четвертьфинале проходящего в Белграде квалификационного турнира пярнусцы в напряженной концовке уступили соперникам из австрийского клуба «Гмунден» со счетом 80:82.

Решающую и ставшую победной атаку австрийцы провели практически с финальной сиреной. По мнению эстонцев, ей предшествовало нарушение правил, которое осталось незамеченным.