Энергетический кризис. В Англии могут перенести время начала футбольных матчей

По данным источника, клубы Английской футбольной лиги и Кубка Англии будут рассматривать перенос игр на обеденное время. Отмечается, что 63% из 40 клубов, в том числе 12 команд из английской футбольной лиги, заявили, что если бы им разрешили, то они рассмотрели бы возможность более раннего начала матчей, чтобы помочь сократить счета за электроэнергию.