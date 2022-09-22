Евросоюз намерен ввести новые санкции против России

Он сообщил по итогам встречи глав МИД стран ЕС на полях Генассамблеи ООН, что санкции будут носить как «персональный, так и секторальный» характер и будут разработаны «максимально быстро в координации с партнерами».

В санкционный список, по словам Борреля, планируется включить как представителей российского руководства, а также лиц, которые принимают участие в подготовке референдумов в так называемых «ДНР» и «ЛНР», а также в Херсонской и Запорожской областях Украины.

Вместе с тем, решение о том, против кого конкретно будут ведены ограничения, еще не принято, отметил он.

Дипломат заявил, что на встрече была подтверждена решимость ЕС продолжить оказывать Украине военную поддержу.