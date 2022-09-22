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В Финляндии хотят полностью запретить въезд гражданам России

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В Финляндии хотят полностью запретить въезд гражданам России
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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Фото: Ints Kalnins

Министр иностранных дел Пекка Хаависто на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что Финляндия срочно готовит решение по туристическим визам для россиян, пишет Yle.

«Финляндия не хочет быть транзитной страной для шенгенских виз, выданных другими странами», – сказал Хаависто.

По словам Хаависто, в настоящее время власти готовят решение, и в ближайшее время этот вопрос будет представлен на рассмотрение парламента.

«Нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы российские туристы продолжали ездить на отдых, как ни в чем ни бывало. Мы неоднократно поднимали этот вопрос в ЕС», – заявил министр.

По словам Хаависто, Финляндия хочет принять решение на национальном уровне для того, чтобы это действительно произошло.

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