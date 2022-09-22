В Финляндии хотят полностью запретить въезд гражданам России

«Финляндия не хочет быть транзитной страной для шенгенских виз, выданных другими странами», – сказал Хаависто.

По словам Хаависто, в настоящее время власти готовят решение, и в ближайшее время этот вопрос будет представлен на рассмотрение парламента.

«Нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы российские туристы продолжали ездить на отдых, как ни в чем ни бывало. Мы неоднократно поднимали этот вопрос в ЕС», – заявил министр.